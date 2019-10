Miguel Ángel Carreón, la joya de Pumas que despertó el interés del Lille

El hijo del ex futbolista felino se robó la atención de todos en un torneo Sub 17 que se llevó a cabo en Francia.

Pumas, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por tener una de las mejores canteras de México. Y tal parece que los Universitarios están muy cerca de presenciar la irrupción de un nuevo talento, que poco a poco comienza a despertar el interés en Europa. Su nombre es Miguel Ángel Carreón, hijo del ex futbolista felino.

Tiene apenas 15 años y se desempeña como mediocampista, pero su corta edad no ha sido impedimento para destacar en partidos contra rivales que son mayores que él. Ya lo hizo en un torneo Sub 17 en , donde llamó la atención de todos con sus extraordinarias actuaciones con las inferiores de los Universitarios.

Andrés Lillini, director de las Fuerzas Básicas de Pumas, acudió al torneo Sub 17 y reveló la charla que tuvo con un directivo del , que quedó impresionado con el talento de Carreón."Lástima que no sea tan desarrollado como los míos, porque si no es un jugador que jugaría en Europa", expresó en diálogo con Mediotiempo.

Carreón se desempeña como mediocampista y pese a su edad, ha disputado varios partidos con la Sub 17 e incluso disputó la final de la categoría en el Clausura 2019. De hecho, Míchel lo tomó en cuenta para el partido contra en . Y aunque no tuvo minutos, su presencia en el banquillo del primer equipo dice mucho de lo que esperan de él.