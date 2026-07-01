Miembro de la Federación Marroquí: «Lagjae cambió el rumbo de Hakimi... y ese es nuestro objetivo en el Mundial»

Ismail Al-Zaitouni, miembro de la Federación Marroquí de Fútbol, atribuye los recientes éxitos de la selección a un proyecto de años. Destacó el papel fundamental del presidente de la Federación, Fawzi Lakjaâ, en convencer a jugadores con doble nacionalidad, como Ashraf Hakimi, para que representen a Marruecos.

En una entrevista este miércoles con la emisora egipcia «Mega FM», Al-Zaitouni afirmó que la clasificación a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos ha ilusionado al público árabe y recordó que estos logros no son casuales.

«Hemos alegrado al pueblo árabe tras vencer a Países Bajos; es un logro por el que llevamos años trabajando y hemos estado a la altura de las expectativas de la afición», añadió.

Explicó que el proyecto marroquí se basa en una planificación a largo plazo, centrada en atraer a jugadores profesionales que militan en Europa.

Desde que Fawzi Lekjaa dirige la Federación, su meta ha sido convencer a futbolistas profesionales en Europa y a los que tienen doble nacionalidad para que jueguen con Marruecos, y lo logramos con muchos, como Hakim Ziyech e Ibrahim Díaz, además, Achraf Hakimi estuvo a punto de representar a la selección española, pero logramos convencerlo para que jugara con Marruecos».

Añadió que el equipo cuenta con jugadores en las principales ligas europeas, sin perder su identidad.

«Contamos con jugadores que militan en las principales ligas europeas y mantienen nuestra identidad futbolística. Ayoub Bouadi, debutante en la selección, respondió a las expectativas, al igual que piezas clave como Yassine Bounou; lo esencial es que todo el sistema trabaja para la selección de Marruecos».

Zaitouni elogió la labor del seleccionador Walid Regragui, aunque recordó que la continuidad de cualquier entrenador depende de los resultados.

Y añadió: «Respetamos el gran trabajo de Walid Regragui, pero en el fútbol los cambios son normales y la continuidad en los resultados es la verdadera prueba del éxito».

El objetivo: semifinales

Sobre el Mundial actual, afirmó que el objetivo es volver a las semifinales.

«Nada nos ha salido por casualidad; todo se hace con concentración y planificación. Hoy en día, nuestras ambiciones apuntan muy alto: llegar a las semifinales del Mundial, tal y como ocurrió en la edición anterior», afirmó.

Y añadió: «El camino a la final tendrá obstáculos, pero tenemos el potencial para llegar a semifinales».

Sobre el próximo duelo contra Canadá, Zaitouni admitió que no será fácil y destacó el gran nivel de Yassine Bounou.

Concluyó: «El partido contra Canadá no será fácil, pero Yassine Bono siempre responde a las expectativas de la afición marroquí; su nivel es impresionante».

Lee también:

Aspectos destacados de los octavos de final: se clasifican 7 selecciones y se definen 3 enfrentamientos

La comparación entre Bono y El Hadary

Rechazó comparar a Bono con el exguardameta egipcio Essam El-Hadary y añadió: «Es difícil, pues ambos son porteros de élite».

Y añadió: «El-Hadary tiene una trayectoria magnífica, es el “Gran Muro” y ayudó a que Egipto ganara tres Copas Africanas de Naciones».

Además, Al-Zaituni respaldó el fichaje del marroquí Al-Hussein Ammouta como nuevo técnico del Al-Ahly y afirmó que la directiva acertó con su elección.

El reto de Ammouta con el Al Ahly

«Lo conozco bien: fue un gran jugador y un técnico con mucha personalidad dentro y fuera del campo».

«Tiene un estilo propio y lo transmite en el campo; confío en que tendrá éxito y devolverá al equipo a su sitio».

Finalmente, deseó que la selección de Egipto llegue lejos en el Mundial para honrar al fútbol árabe y africano, recordando que Marruecos, Egipto y Argelia avanzaron a las eliminatorias.