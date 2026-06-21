Mido suscita polémica antes del partido entre los Faraones y Nueva Zelanda

El exjugador egipcio Ahmed Hossam Mido ha generado gran polémica antes del segundo partido de los Faraones en el Mundial 2026 contra Nueva Zelanda, previsto para la madrugada del lunes.

El equipo de Hossam Hassan empató 1-1 con Bélgica en el debut del Grupo 7, aunque fue superior y dejó escapar la victoria.

El domingo publicó en X: «No quería decirlo antes del debut, pero Egipto ya superó el partido más fácil del grupo, el de Bélgica».

El exjugador del Tottenham y el Ajax añadió: «Ahora enfrentamos a dos selecciones más difíciles y agresivas, con jugadores más patriotas que en el primer partido».

Y añadió: «La clave para que la selección de los Faraones se clasifique pasa por ganar el partido contra Nueva Zelanda; cualquier otro resultado complicará nuestra misión de seguir adelante».

Sus palabras indignaron a muchos seguidores, que se preguntaron por qué las dijo entonces; otros coincidieron con él y advirtieron del riesgo de relajación tras los elogios recibidos ante Bélgica.

Los compañeros de Mohamed Salah aún buscan su primer triunfo mundialista, pues esta es apenas la cuarta participación de los “Faraones” en la fase final.

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