Micky van de Ven ha firmado un nuevo contrato con el Tottenham Hotspur, según ha informado el club inglés a través de sus canales oficiales. El internacional neerlandés, que ha sido 24 veces internacional con la selección de Países Bajos, ha renovado hasta mediados de 2031.

El velocísimo defensa también fue vinculado en varias ocasiones en las últimas semanas con un paso al FC Barcelona y al Liverpool, pero, por tanto, un traspaso queda definitivamente descartado. Según se informa, Van de Ven ganará más de 75 millones de euros en cinco años en el Tottenham.

«Es un momento especial firmar un nuevo contrato, y es un momento del que, junto a mi familia, me siento orgulloso», declaró Van de Ven en la página web del club. «Siempre me han encantado los Spurs, desde el primer día que entré aquí».

«Quiero al club, quiero a los aficionados y aquí he podido desarrollarme muy bien. Está claro en qué dirección quiere ir el club y quiero formar parte de ello. Espero con ilusión lo que traerá el futuro».

También el director deportivo Johan Lange está, lógicamente, encantado con la renovación. «Estoy muy feliz de que Micky haya vinculado su futuro al club. Su crecimiento y desarrollo en los últimos tres años, tanto como jugador como como persona, han sido enormes, y ahora es sin ninguna duda uno de los defensas más sobresalientes del fútbol europeo».

«Micky es el tipo de jugador sobre el que queremos construir nuestro futuro y espero verlo desempeñar un papel importante durante muchos años más», añadió Lange.

El entrenador Roberto De Zerbi añadió: «Micky es uno de los mejores defensas centrales de Europa y un jugador importante para nosotros. Tiene las cualidades, la mentalidad y la ambición que buscamos en el Tottenham Hotspur, y estoy muy contento de que haya decidido continuar su carrera en el club».

«Estamos construyendo aquí algo fuerte, y jugadores como Micky son una parte importante de ese futuro. Su decisión de firmar un nuevo contrato demuestra que cree en lo que estamos construyendo juntos», concluyó De Zerbi.