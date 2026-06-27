Michiel Kramer revela quién es el peor entrenador que ha tenido nunca: «Menospreciaba a los jugadores»

Michiel Kramer no guarda buenos recuerdos de su etapa con Gert Kruys. Lo contó este sábado en el programa «De Oranjezomer».

Kramer, que este verano se retiró del fútbol profesional, participa como invitado y, al ser preguntado por el peor entrenador de su carrera, responde: «Gert Kruys».

«¿Por qué? Eso lo contaré pronto en mi libro. Entonces podréis leerlo todos», añade riendo.

Finalmente lo explica: «Menospreciaba a los jugadores y no lo soporto».

«Es bajito, siempre mira hacia arriba. Pero sobre todo me molestaba cómo me hablaba. Lo aguanté hasta que se pasó de la raya».

Al preguntarle qué le dijo a Kruys, el exdelantero responde: «Basta. Y entonces me suspendieron. Empecé a insultarle. Pero hay cosas que no se pueden decir, ni siquiera en televisión».

Kramer y Kruys coincidieron en el FC Volendam: el jugador estuvo allí de 2009 a 2013 y el técnico dirigió el equipo entre 2010 y 2012.