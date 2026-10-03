Michiel Kramer revela con qué entrenador casi llegó a las manos

Michiel Kramer y Gert Kruys no son precisamente mejores amigos, según se desprende de una historia que el primero contó el viernes por la noche en la barra de Vandaag Inside.

No es la primera vez que Kramer habla sobre su etapa en el FC Volendam a las órdenes de Gert Kruys. El pasado junio ya afirmó en De Oranjezomer que Kruys ‘menospreciaba’ a los jugadores.

«Eso lo puedo soportar hasta cierto punto, pero tarde o temprano acaba siendo un paso de más. No puedo decir exactamente qué dijo. Eso es para la biografía», dijo entonces Kramer.

Ahora, en Vandaag Inside, sí ha desvelado algo más sobre su etapa en el Volendam bajo las órdenes del padre de Rick Kruys. «Se comportaba de una manera muy denigrante conmigo».

«Yo era joven y hablaba de forma denigrante. No solo conmigo, también con otros chicos jóvenes de la plantilla. De verdad se dirigía a nosotros de manera despectiva», señaló Kramer.

«En un momento dado, para mí se acabó. Ahí se alcanza el punto de ebullición. Entonces casi nos peleamos», concluyó Kramer en la barra del programa.