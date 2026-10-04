Michiel Kramer causa sorpresa con una revelación: «¡Todos los futbolistas usan eso!»

Michiel Kramer ha recordado en Vandaag Inside el incidente con un bocadillo de croqueta en diciembre de 2017. El ya retirado delantero se muestra sorprendido de que por ello recibiera una multa de 1000 euros, mientras que el uso de snus sí se tolera en el fútbol profesional.

En Vandaag Inside se repasa el incidente del 21 de diciembre de 2017. Las cámaras captaron entonces a Kramer, suplente en aquel partido, comiéndose en el descanso del duelo copero entre Feyenoord y Heracles Almelo un bocadillo de croqueta.

«Casper van Eijck (el médico del club, red.) venía siempre del hospital a todos los partidos de casa del Feyenoord. Nosotros estábamos allí siempre cuatro horas antes, y él llegaba aproximadamente hora y media antes», cuenta Kramer.

«Así que en el descanso siempre había preparados bocadillos de croqueta, comida sana y frikandel. Así que yo sabía que allí había un bocadillo. Y después estábamos un poco de charla en el cuarto del material, y yo simplemente me estaba comiendo un bocadillo.»

Eso le costó a Kramer una multa de 1000 euros, impuesta por el entonces director técnico Martin van Geel. «Sí, es muy alta», cuenta poco después en In de Wandelgangen. «Primero dije que era un bocadillo de salchichón asado, y a Martin eso no le pareció mal. Pero luego se puso a pensarlo y tuve que presentarme en la oficina a las 10:00.»

El presentador Wilfred Genee señala que eso forma parte del deporte de élite. Kramer responde: «Sí, deporte de élite. Pero Wilfred, tú conoces ese tabaco, ¿no? Ese snus». Se trata de una pequeña bolsita con nicotina o tabaco que puedes ponerte bajo el labio superior, contra la encía.

«Eso es, por supuesto, mucho peor que un bocadillo de croqueta. Pero en nuestro vestuario lo tomaba todo el mundo. Y todavía. Lo hacen todos. Te deja muy tranquilo. Pero eso es malo para ti, ¿no?», concluye Kramer.