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El Ajax afronta esta semana partidos importantes tanto en la Conference League como en la Eredivisie, con encuentros ante el FC Thun y el Feyenoord. El técnico Míchel Sánchez dejó claro el miércoles en rueda de prensa que Julian Brandt y Anton Gaaei no serán titulares en ambos partidos.

Brandt se lesionó a finales de octubre ante el AZ y se perdió los partidos contra el FC Midtjylland y el FC Twente, antes de reaparecer el pasado domingo frente al ADO Den Haag, a falta de veinte minutos para el final. Gaaei se lesionó a principios de octubre con la selección danesa y, al igual que Brandt, reapareció ante el ADO.

También había cierta incertidumbre en torno al portero Marc ter Stegen. El internacional alemán comenzó sorprendentemente en el banquillo ante el ADO. Ter Stegen no regresó del parón de selecciones en plena forma, por lo que Míchel decidió dar una oportunidad a Maarten Paes bajo palos. Ahora parece que Ter Stegen vuelve a estar completamente recuperado.

«En el caso de Julian y Anton, no creo que puedan jugar dos partidos completos en tan poco tiempo», declaró Míchel en rueda de prensa, según recoge De Telegraaf. «En el caso de Marc ter Stegen, sí puede hacerlo. Veremos qué es lo mejor para el equipo, tanto para mañana (jueves, nota de la redacción) como para el domingo».

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En el centro del campo habrá cambios en cualquier caso debido a la lesión de Jorthy Mokio. El congoleño, que tuvo mala suerte, se fracturó el peroné ante el ADO y estará de baja unos cuatro meses. «Por supuesto, es una baja importante, sobre todo porque tiene cualidades específicas que encajan con lo que queremos», reconoce Míchel.

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«Pero tenemos suficientes jugadores en la plantilla para encontrar distintas soluciones». Es probable que Sofyan Amrabat, recién recuperado de una lesión en la ingle, vuelva al once titular. Nordin Amrabat contó el lunes en Rondo que su hermano pequeño será titular el jueves y «normalmente también el domingo». Yves Bissouma no puede jugar contra el Thun por no estar inscrito.

El Ajax puede dar un gran paso en la Conference League. Tras un mal comienzo, el equipo de Ámsterdam suma seis puntos en tres partidos y, con otros tres, se acercaría considerablemente a los ocho primeros puestos. Si el Ajax termina entre los ocho primeros después de seis jornadas, podrá evitar la ronda intermedia de la competición europea.

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El Thun, vigente campeón de Suiza, ocupa actualmente el noveno puesto de los doce equipos de su liga. En Europa no le va mucho mejor, con tres puntos y la vigésima posición. «Será un partido difícil», cree Míchel pese a todo. «Encajan muchos goles, pero también marcan muchos». El Thun ha marcado 29 goles en liga y ha encajado 40.

Por último, Míchel también habló del Feyenoord. El equipo de Róterdam perdió el miércoles ante el FC Porto en la Champions League (0-1) y ya lleva siete partidos sin ganar. «Sí, vi ese partido ayer», declaró Míchel a De Telegraaf. «Me pareció que el Feyenoord jugó muy bien».

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«En mi opinión, no mereció perder. Esa es la realidad. Tiene dos días más de descanso o de preparación de cara al domingo, es cierto. Pero en este tipo de partidos la mentalidad es mucho más importante que el aspecto físico. Será un partido con mucha presión y mucha intensidad», concluyó Míchel.