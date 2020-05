Míchel: "El Tata Martino se quedará de por vida en la Selección mexicana"

El director técnico de Pumas considera que el argentino está haciendo un gran trabajo en el banquillo del Tri.

Míchel González reconoció que le gustaría dirigir a la Selección mexicana, pero considera que eso no será posible por el trabajo que está haciendo el Tata Martino. El DT de Pumas asegura que el argentino hará un gran papel en el Mundial y eso le permitirá quedarse "de por vida" en el Tri.

"Creo que en el próximo Mundial, va a estar bien con Martino, por lo cual va a ser imposible que cuenten conmigo porque seguramente el Tata va a estar de por vida en la selección o el tiempo que él quiera", reconoció el técnico español en declaraciones concedidas a W Deportes.

El ex , además, sostiene que la Selección mexicana es un reto interesante para cualquier entrenador y sueña con poder dirigirla en algún momento. González la comparó con la Selección de Grecia, país en el que tuvo la oportunidad de entrenar al Olympiacos entre 2013 y 2015.

"Es una una selección que me agrada, al igual que cuando estaba en Grecia. La selección griega era una que me gustaba, porque es una selección con muy buenos jugadores, con un futbol muy organizado al igual que el futbol mexicano y que no ha pasado nada en un gran acontecimiento, entonces es un reto", concluyó.