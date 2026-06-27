Míchel se muestra muy motivado en el primer entrenamiento del Ajax: «¡Mika, me encanta este deporte!»

El Ajax inició esta semana la pretemporada 2026/27. El nuevo técnico, Míchel Sánchez, dirigió el viernes su primera sesión y se mostró cómodo con sus jugadores.

En las imágenes de Ajax TVse le ve dirigiéndose a su plantilla con gran expectación: «Hoy todos empezamos de cero. Vamos a jugar muy buen fútbol».

«Pero lo más importante es ganar. Vamos a combinar ambas cosas», afirmó Míchel, quien tras su discurso participó activamente en la sesión.

Durante un ejercicio, se le escucha reír a carcajadas y gritar a Mika Godts: «Mika, me encanta este juego».

El equipo terminó quinto en la Eredivisie, aunque ganó los play-offs y se clasificó para la Conference League. Disputará la segunda ronda previa los días 23 y 30 de julio.

Su rival saldrá del perdedor de la previa de la Europa League entre FK Vojvodina y Ferencváros.

Para prepararse, el Ajax jugará amistosos contra Panathinaikos (4 de julio), AEK Larnaca (10 de julio), VfL Bochum (15 de julio) y Olympiacos (18 de julio).

Entre la ida y la vuelta de la Conference, el 26 de julio recibirá al Burnley en el Johan Cruijff ArenA.