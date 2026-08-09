El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, ha comenzado la temporada de la Eredivisie con una sufrida victoria sobre el PEC Zwolle. Gracias a los goles de los suplentes Jorthy Mokio y Julian Brandt, se impuso por 0-2, aunque la mayoría de los elogios son para otro revulsivo.
“Hoy no ha sido nuestra mejor actuación”, reconoce Míchel al repasar con realismo la trabajada victoria en Zwolle. “Quizá la situación en torno a Mika Godts nos ha distraído un poco”, busca una explicación el español al juego mostrado.
“No jugamos de forma convincente. No fue un partido bonito, pero creamos suficientes ocasiones para ganar. La tarjeta roja nos ayudó, porque el PEC Zwolle ya no pudo presionar arriba.”
No fue hasta el tramo final del partido cuando los de Ámsterdam lograron inclinarlo a su favor. “Creo que hoy los cambios marcaron la diferencia, sobre todo Tolu, que rindió a un nivel extraordinario.”
Míchel, por tanto, se deshace en elogios hacia el delantero llegado del Wolverhampton Wanderers. “Estoy muy contento por él, porque necesita coger ritmo, pero sus primeros minutos fueron muy buenos. Hizo la acción decisiva en el primer gol, así que marcó la diferencia, junto con los otros cambios.”
También Marc ter Stegen, que tuvo su primera titularidad, impresionó con una parada fantástica al cabezazo de Tobias Sommer. “Sí, estoy contento de que estuviera ahí, porque tuvo que ayudarnos mucho. Hizo una gran parada”, señaló Míchel.
Ter Stegen fue anunciado oficialmente esta semana como jugador del Ajax tras un largo culebrón de mercado. El alemán llega cedido por una temporada desde el FC Barcelona. “Nos permitió mantener la portería a cero, sobre todo por esa acción”, afirma Míchel, muy satisfecho con su primera actuación.