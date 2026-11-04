El Ajax afronta este jueves su tercer partido de la fase de liga de la Conference League. El equipo de Ámsterdam se mide al FC Midtjylland en un duelo para el que su entrenador, Míchel Sánchez, no podrá contar con varios jugadores. El partido llega demasiado pronto para Caio Henrique y Oliver Edvardsen, a quienes se espera de vuelta en la convocatoria el domingo.

A primera hora del día se supo que el Ajax tendrá que jugar en Dinamarca sin Julian Brandt ni Sofyan Amrabat. El alemán se retiró lesionado el pasado fin de semana ante el AZ, mientras que Amrabat también terminó el partido con molestias y habló largo y tendido sobre ellas en la rueda de prensa.

Míchel indicó el miércoles que las lesiones de Brandt y Amrabat son menos graves de lo que se temía. Es posible incluso que ambos estén disponibles el domingo en Enschede, donde está previsto el duelo contra el FC Twente. «Aunque creo que Sofyan tiene más posibilidades que Julian», recoge el Algemeen Dagblad.

Como Yves Bissouma no está habilitado para jugar la Conference League, Jorthy Mokio, Davy Klaassen y Oscar Gloukh son los tres centrocampistas que quedan. Mohamed Abdallah ha viajado con el equipo, pero es muy improbable que sea titular, al igual que Steven Berghuis, recién recuperado y otra posible opción para el centro del campo.

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Además, Míchel dio novedades sobre los jugadores que llevan más tiempo de baja. «Creo que Caio Henrique estará de vuelta el domingo contra el FC Twente. Lo mismo vale para Oliver Edvardsen». Míchel es algo menos optimista con Anton Gaaei. «Lo de Anton es más complicado. Creo que está al cincuenta por ciento». Si todo va bien, Míchel podría recuperar el domingo a hasta cinco jugadores para la convocatoria, incluidos Amrabat y Brandt.

Henrique jugó su último partido el 19 de septiembre. En el encuentro en casa contra el Excelsior (2-2), el brasileño tuvo que retirarse a mediados de la primera parte por una lesión en el muslo. Edvardsen también disputó sus últimos minutos en aquel decepcionante partido en casa frente a los de Kralingen.

Por último, Gaaei jugó por última vez a principios de octubre. El lateral derecho danés se lesionó en un entrenamiento con la selección nacional y también se acerca a su regreso. Mientras que el Ajax suma tres puntos tras dos partidos, la situación del Midtjylland es mucho más delicada, con solo un punto.