Míchel Sánchez lo confirma: el Ajax quiere fichar a otro jugador además de un extremo izquierdo y un defensa

Míchel Sánchez se ha pronunciado con claridad tras el Telstar - Ajax sobre sus deseos para lo que queda del mercado de fichajes. Que el club busca un extremo izquierdo y un central derecho es sabido, pero incluso después de la llegada de Sofyan Amrabat, Míchel quiere llevar a Ámsterdam a un jugador con gran capacidad en la salida de balón.

«Con Sofyan hemos fichado a un muy buen jugador», comienza Míchel, que antes del partido llamó al marroquí un jugador de clase mundial. «Creo que todavía necesitamos un extremo, un defensa central y posiblemente un centrocampista».

«Hoy, en la salida de balón, teníamos jugadores de 18, 19 y 20 años», señala el español en referencia, respectivamente, al centrocampista Jorthy Mokio y a los centrales Aaron Bouwman y Dies Janse. Este último fue el sustituto de Youri Baas (23), que cuenta con el interés concreto del FC Porto de su exentrenador en el Ajax, Francesco Farioli, y por eso empezó en el banquillo.

«Puede ser que en algunos partidos necesitemos más experiencia», prosigue Míchel. «En mi opinión, todavía nos vendría bien un jugador con capacidad para sacar el balón jugado. Puede ser un centrocampista, pero también un defensa central», deja claro Míchel. Así, existe la posibilidad de que el Ajax se refuerce antes del cierre del mercado el 2 de septiembre (23:59) con dos nuevos defensas centrales.

En defensa, el Ajax perdió a los centrales Ko Itakura, Josip Sutalo y Ahmetcan Kaplan, que se marcharon respectivamente al Borussia Mönchengladbach, la Lazio y el NEC. A cambio, de momento solo ha llegado el veterano Daley Blind (36).

Con la llegada de Amrabat, libre y firmando por dos años, el Ajax incorpora al menos a un jugador experimentado para ayudar en la salida de balón. Su compañero de posición Youri Regeer está a punto de salir. El jugador de Haarlem (23) se irá cedido al Werder Bremen, que además ha logrado incluir una opción de compra en las negociaciones con el Ajax.

Para la posición de extremo izquierdo, el Ajax está interesado en Noa Lang, aunque el domingo por la noche fue 'simplemente' titular con el Napoli ante el Como. Brian Rodríguez, del Club América, también era una posibilidad, pero según medios sudamericanos el uruguayo seguirá siendo fiel al club mexicano.

El extremo derecho Maher Carrizo está a punto de ser cedido al FC Copenhague, pero como el Ajax sigue viendo futuro en el argentino, no se ha incluido una opción de compra en la operación. Para su puesto fue fichado recientemente Viktor Tsygankov. El ucraniano llegó procedente del Girona, donde ya trabajó con Míchel, y parece que competirá con Steven Berghuis.