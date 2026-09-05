¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1082174722.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traducido por

Michel Sánchez aclara la situación de Sofyan Amrabat: esta es la alineación del Ajax contra el PSV

Ajax vs PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

El Ajax se enfrenta este sábado al PSV en el primer gran duelo de la VriendenLoterij Eredivisie. El entrenador Míchel Sánchez ya ha hecho pública la alineación del equipo local y en ella no hay sitio para Sofyan Amrabat, que comienza en el banquillo al igual que, entre otros, Thilo Kehrer y Viktor Tsygankov. El partido en Ámsterdam empieza a las 20:00 horas. 

Mar ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei recibe la preferencia en el lateral derecho, con Caio Henrique ocupando la banda izquierda. Aaron Bouwman y Youri Baas vuelven a formar el eje de la defensa de Ámsterdam. 

Amrabat no es titular

Amrabat, presentado la semana pasada, no será de la partida ante el PSV. Jorthy Mokio ha aportado el control y el equilibrio en el centro del campo del Ajax en las últimas semanas y también tendrá la oportunidad de demostrarlo contra el PSV. Davy Klaassen aporta experiencia y recorrido, y Julian Brandt creatividad de cara al ataque.

Míchel mantiene nombres habituales en la delantera, con Steven Berghuis actuando desde la derecha. Oscar Gloukh mantiene en el banquillo a Abdellah Ouazane y arranca en el costado izquierdo. Tolu Arokodare, de 1,97 metros, actúa como delantero centro y referencia ante el PSV.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google