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Rian Rosendaal

Traducido por

Míchel revoluciona bastante la alineación del Ajax contra el Willem II: Ter Stegen no juega, Paes y Wijndal, titulares

Ajax vs Willem
Ajax
Willem
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El Ajax recibe este martes la visita del recién ascendido Willem II. El entrenador Míchel ya ha dado a conocer los once nombres del conjunto de Ámsterdam y ha optado por introducir varios cambios.

Bajo palos no estará esta vez Marc ter Stegen, sino Maarten Paes. Es posible que el guardameta alemán tenga descanso, ya que el próximo sábado ya está programado el duelo contra el Excelsior. 

Lucas Rosa recibe la preferencia por delante de Anton Gaaei en el lateral derecho. Thilo Kehrer firmó un sólido debut como titular ante el Fortuna Sittard y volverá a formar en el centro de la defensa junto a Youri Baas. Caio Henrique pierde su sitio en el costado izquierdo de la zaga en favor de Owen Wijndal.

Jorthy Mokio y Julian Brandt vuelven a arrancar en el centro del campo del Ajax. El técnico español del conjunto de Ámsterdam sí apuesta esta vez por Davy Klaassen, lo que manda a Sofyan Amrabat al banquillo.

Steven Berghuis actuará arriba como asistente desde la derecha, con Oscar Gloukh operando desde la izquierda. Kasper Dolberg será la referencia del Ajax ante los visitantes de Tilburg.

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Alineación del Ajax: Paes; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Dolberg, Gloukh.

Alineación del Willem II:

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