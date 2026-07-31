Míchel revela: el Ajax quiere fichar pronto a otros tres jugadores

Por momentos, el Ajax dejó muy buenas sensaciones el jueves por la noche ante el FK Vojvodina (4-1), pero eso no significa que el club de Ámsterdam haya terminado en el mercado de fichajes. Míchel desvela en la rueda de prensa que todavía deben llegar al menos tres jugadores.

Jordi Cruijff ya ha conseguido incorporar en este periodo de fichajes a Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare al Johan Cruijff ArenA. Solo este último aún no ha debutado: el Ajax sigue a la espera de su permiso de trabajo.

«¿Fichajes? En qué posiciones ficharemos jugadores dependerá de qué jugadores salgan», señala Míchel ante los periodistas presentes en Ámsterdam. «Pero, en cualquier caso, todavía necesitamos un portero y dos centrocampistas.»

Marc-André ter Stegen es la absoluta prioridad. El guardameta ya ha recibido luz verde del FC Barcelona, con lo que se han resuelto los «problemas fiscales». Según se informa, pasará el reconocimiento médico este viernes, tras lo cual el Ajax podrá cerrar la cesión.

Para el centro del campo, el Ajax se fijará principalmente en un nuevo número 6, como confirma Míchel. Por ahora, sin embargo, la operación no avanza. La situación de Edson Álvarez está siendo seguida muy de cerca, pero la Real Sociedad también puja por el mexicano, que puede salir del West Ham United.

Además, Azzedine Ounahi y el agente libre Julian Brandt también están siendo vinculados con el Ajax. Por otro lado, Kian Fitz-Jim está precisamente a punto de salir: se marchará al Torino.

Por ahora, Youri Regeer es la primera opción de Míchel para la posición de 6. Ya el pasado invierno parecía que iba a ser reemplazado, pero aquello no llegó a concretarse. «Puedo decir que todos los rumores no me afectan, pero no es agradable. Pero bueno, al final no llegó nadie y seguimos adelante», dijo entonces a Voetbal International. No parece probable que este verano vuelva a no llegar un sustituto para Regeer.