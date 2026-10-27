Caio Henrique avanza hacia su regreso, según ha comunicado el lateral brasileño del Ajax en una publicación en Instagram. El defensa se perdió los últimos cinco partidos por una lesión en el muslo.

Henrique ha publicado una foto suya en el gimnasio del Ajax. «Ya casi», dice el texto que la acompaña, seguido de tres cruces en alusión al escudo de Ámsterdam. El lateral sigue actualmente un programa individual de entrenamiento.

Henrique se lesionó en el minuto 23 del partido en casa contra el Excelsior (2-2) el 19 de septiembre. Se llevó de inmediato la mano al muslo tras una entrada de Eric da Silva Moreira y se cubrió los ojos con las manos. Se vio obligado a retirarse y no ha vuelto a jugar desde entonces.

Tras la victoria a domicilio por 1-2 contra el Sparta Rotterdam, el entrenador Míchel Sánchez habló brevemente sobre el estado físico de Henrique. El técnico español no pudo asegurar que vuelva a estar disponible después del próximo parón de selecciones.

Desde la baja de Henrique, Owen Wijndal ha ocupado tres veces el puesto de lateral izquierdo y destacó especialmente contra el FC Groningen (victoria por 2-5). En la visita al Sparta, Míchel optó por Youri Baas, mientras que contra el Hajduk Split en la Conference League dio preferencia a Jofre Torrents en la izquierda.

Henrique llegó al Ajax el pasado verano procedente del AS Monaco por diez millones de euros. El lateral izquierdo de 29 años firmó un contrato de cuatro años en Ámsterdam.

El fichaje millonario suma ya 12 partidos con la camiseta del Ajax entre la Vriendenloterij Eredivisie y la fase previa de la Conference League. En esos encuentros, Henrique ha dado dos asistencias.