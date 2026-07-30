Míchel estalló por completo en la primera parte del Ajax - FK Vojvodina. El entrenador del conjunto de Ámsterdam se enfadó muchísimo tras una simple pérdida de balón de Oscar Gloukh. La cámara de Ziggo Sport capta exactamente las palabras de Míchel.

“Gloukh hizo una buena acción, pero no le salió del todo bien”, observa también Sam van Royen en el análisis al descanso en Ziggo Sport. Un pase de Gloukh en campo rival se marchó sin remedio por la línea de fondo. “Eso también provocó frustración en Míchel.”

“Sé lo que dice. Dice: ‘Take care of the ball in the second half!’. ”, concluye Van Royen. “Con eso quiere decir que Gloukh debe ser más cuidadoso con el balón en campo rival.”

Jan van Halst, que por lo demás consideró que Gloukh jugó bien en la primera parte, señala que antes del partido contra el FK Vojvodina ya se habló de la precisión con el balón. “Esto no es tan grave, porque con bastante regularidad el Ajax hizo esto realmente muy bien.”

“Perder el balón cerca del área puede pasar, si quieres crear una ocasión. Pero entonces van enseguida a por ello. Eso sí es algo que Míchel le ha inculcado y que todavía intenta seguir reforzando”, afirma Van Halst.