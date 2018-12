Michael Robinson anuncia que sufre cáncer

El ex jugador de fútbol y ahora presentador ha explicado la noticia en La Ventana.

El ex futbolista Michael Robinson ha anunciado que sufre cáncer con metástasis, concretamente un melanoma. El actual presentador y comentarista de Movistar, de 60 años de edad, ha explicado sus situación clínica en el programa La Ventana de la Cadena Ser, donde desde hace años participa como colaborador.

"El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar. Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar. He preguntado si los efectos secundarios serán que empezaré a pronunciar bien las erres, pero me han dicho que no", comentaba.

Asimismo ha participado en la entrevista el médico del que fuera jugador de Osasuna: "Hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que el sistema inmune se sobreexcita por el tratamiento y eso puede derivar en alguna enfermedad autoinmune, pero son menores y cuando ocurren los sabemos detectar y tratar bien".