Michael Rangel, contundente sobre Junior: "No voy a tener mucha oportunidad"

Tras su paso por América y deseo frustrado por permanecer en el campeón de Colombia, el delantero habló sobre su futuro.

Luego de la despedida obligada del tras terminar su préstamo, el delantero santandereano ya está a disposición del , club que tiene el 70% de sus derechos económicos.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Michael Rangel lamentó su partida del 'Diablo Rojo' y opinó que las directivas escarlatas pudieron hacer algo más por retenerlo: "Por ahí escuché, no sé si sea verdad, que Junior le dijo a América que me compraran y que les daban facilidad de pago, pero no lo hicieron". Esta situación lo llevó a reflexionar sobre lo que será del futuro de su carrera, aunque tiene claro que el mismo estaría lejos del 'Tiburón'.

Rangel fue claro al considerar que no tiene un lugar en el equipo de Julio Comesaña: "No me veo en el esquema del profe. Ya he estado dos veces con el profe Julio y he tenido muy pocos minutos. No encajo en el funcionamiento, en el esquema que él maneja. Dice que no soy el tipo de jugador que él necesita, de un jugador que salga más, que vaya a los costados y yo puedo hacer ese trabajo, pero me va mejor en el área".

"Es complicado jugar en Junior, sé que con el profesor Julio no voy a tener mucha oportunidad de jugar. Por ahí vi un meme que decía: 'Michael Rangel en Junior es como James en ', porque que voy a estar siempre en la banca y uno entrena para jugar", enfatizó el actual goleador de la Liga colombiana con 5 anotaciones.

Entonces, ¿qué será de su futuro? Según contó, él y su representante Alex Ríos, trabajan intensamente para buscar oportunidades en el exterior. "Si se me da la oportunidad de jugar en Junior lo haré con todo el amor, pero sí le estoy apostando muchísimo para que se pueda lograr algún tema afuera", precisó asegurando que es optimista en poder ubicarse en otro equipo.

Rangel engrosó la lista de salidas del América de Cali, iniciada por Alexandre Guimaraes y que completaron Matías Pisano, Juan Pablo Zuluaga y Pedro Franco según lo informado por el cuadro caleño en un comunicado oficial.