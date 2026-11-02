Ambos jugadores participaron el lunes al mediodía en el entrenamiento del Bayern en la Säbener Straße y por la tarde viajaron a Madrid como integrantes de la convocatoria oficial.

Neuer se había perdido los últimos partidos por una lesión en el pie. Olise, que lució una venda en la rodilla derecha durante el entrenamiento, había sido sustituido por lesión el sábado en el tramo final del partido contra el Borussia Dortmund (2-2) y después abandonó el estadio cojeando.

Los dos estarán «disponibles» contra el Atlético, aseguró el entrenador interino Aaron Danks por la noche en Madrid: «Solo tenemos que ver si están en condiciones de ser titulares o si saldrán desde el banquillo». En el caso de Olise, el directivo responsable del área deportiva, Max Eberl, había destacado antes que era «positivo que esté con nosotros, porque es un jugador extraordinario que siempre nos viene bien». Pero añadió: «También evitaremos correr el riesgo de que se convierta en una lesión de mayor duración».

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¿Quiénes serán baja en el Bayern contra el Atlético de Madrid?

El Bayern no podrá contar en Madrid, en ningún caso, con Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. El internacional marroquí fue operado el domingo por una rotura del ligamento de la sindesmosis en el tobillo derecho y no podrá volver a jugar hasta el año nuevo. Gnabry también sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el partido contra el Dortmund.

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Al menos de cara a los partidos posteriores al parón de selecciones y hasta finales de año, se vislumbra una mejora en la disponibilidad de jugadores.

El lunes, Díaz realizó por primera vez una sesión individual con balón tras la rotura de un haz muscular en el muslo izquierdo que sufrió el 22 de octubre en el partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal FC (2-2). Lo mismo hizo Jamal Musiala, que se lesionó a finales de septiembre con la selección nacional (rotura de fibras musculares).