¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
SID
Traducido por

Michael Olise y Manuel Neuer, en Madrid con el Bayern de Múnich: ¿podrán ser titulares ante el Atlético?

Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
M. Olise
M. Neuer

El capitán Manuel Neuer y Michael Olise estarán, con toda probabilidad, a disposición del Bayern de Múnich para el partido de la Liga de Campeones del martes (21:00 horas/Prime Video) en casa del Atlético de Madrid.

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Ambos jugadores participaron el lunes al mediodía en el entrenamiento del Bayern en la Säbener Straße y por la tarde viajaron a Madrid como integrantes de la convocatoria oficial.

Neuer se había perdido los últimos partidos por una lesión en el pie. Olise, que lució una venda en la rodilla derecha durante el entrenamiento, había sido sustituido por lesión el sábado en el tramo final del partido contra el Borussia Dortmund (2-2) y después abandonó el estadio cojeando.

Los dos estarán «disponibles» contra el Atlético, aseguró el entrenador interino Aaron Danks por la noche en Madrid: «Solo tenemos que ver si están en condiciones de ser titulares o si saldrán desde el banquillo». En el caso de Olise, el directivo responsable del área deportiva, Max Eberl, había destacado antes que era «positivo que esté con nosotros, porque es un jugador extraordinario que siempre nos viene bien». Pero añadió: «También evitaremos correr el riesgo de que se convierta en una lesión de mayor duración».

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

¿Quiénes serán baja en el Bayern contra el Atlético de Madrid?

El Bayern no podrá contar en Madrid, en ningún caso, con Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari. El internacional marroquí fue operado el domingo por una rotura del ligamento de la sindesmosis en el tobillo derecho y no podrá volver a jugar hasta el año nuevo. Gnabry también sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el partido contra el Dortmund.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Al menos de cara a los partidos posteriores al parón de selecciones y hasta finales de año, se vislumbra una mejora en la disponibilidad de jugadores.

El lunes, Díaz realizó por primera vez una sesión individual con balón tras la rotura de un haz muscular en el muslo izquierdo que sufrió el 22 de octubre en el partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal FC (2-2). Lo mismo hizo Jamal Musiala, que se lesionó a finales de septiembre con la selección nacional (rotura de fibras musculares).

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google