Olise firmó un doblete en la segunda ronda de la Copa de Alemania. En el minuto 10 adelantó al Bayern de Múnich por 1-0 y, en el 50, marcó de penalti el 3-1.

Batió al portero del Magdeburgo, Dominik Reimann, con un Panenka ejecutado con sangre fría. Después, Olise prescindió de su celebración habitual: corrió hacia el banderín de córner, se santiguó y sonrió de oreja a oreja. Una imagen poco habitual en el francés, normalmente más reservado. Entonces señaló claramente con el dedo hacia el banquillo del Bayern, donde Kane le devolvió el gesto con una sonrisa y también movió el dedo de un lado a otro. El miércoles no pudo aclararse exactamente qué significaba aquello ni si ambos habían acordado algo de antemano.

Sin embargo, detrás de ese momento especial podría estar la extraordinaria semana vivida por ambos atacantes. El lunes, Olise y Kane asistieron a la gala del Balón de Oro en París. Mientras que Olise terminó noveno, Kane ganó el premio por delante de Kylian Mbappe, del Real Madrid, y Lamine Yamal, del FC Barcelona. Así, Kane se convirtió en el primer jugador de la Bundesliga desde Karl-Heinz Rummenigge, en 1981, en ser elegido mejor futbolista del mundo.

Durante la entrega del premio, Kane se mostró visiblemente emocionado. «Vaya, vaya, vaya», dijo el inglés sobre el escenario antes de hacer una breve pausa. «Casi me he quedado sin palabras. Gracias a todos». Que la gala se celebrara en Londres, su ciudad natal, hizo que la velada fuera especialmente significativa para él: «Estar aquí, en Londres, ha hecho que todo sea muy especial. Esta noche ha sido un buen presagio para mí».

Al jugador de 33 años le temblaba la voz mientras trataba de contener la emoción. También dedicó un agradecimiento especial a Olise y a sus compañeros, que hicieron posible ese éxito. Los vídeos de la gala muestran cuánto se alegró Olise por Kane: incluso abrazó a la madre de este.

FC Bayern: ¿Qué enfermedad padece Vincent Kompany?

Ante el Magdeburgo, Kane pudo descansar después de una intensa semana con enfrentamientos contra el FC Arsenal y el SC Friburgo, y siguió todo el partido desde el banquillo. Además de Olise, marcaron para el Bayern Ismael Saibari (21), Alphonso Davies (70), Nathaniel Brown (73) y David Santos (90+3). Olise fue sustituido por Sacha Boey en el minuto 67.

El Bayern volvió a jugar sin su entrenador, Vincent Kompany, ausente por enfermedad y sustituido por su ayudante Aaron Danks. Sin embargo, hay buenas noticias sobre el belga: ya ha salido del hospital y se conoce el diagnóstico exacto de su enfermedad.

El Bayern no tendrá mucho tiempo para tomar aire. El sábado (18:30 horas) le espera otro gran desafío: el clásico de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. El BVB viajará a Múnich como segundo clasificado, empatado a puntos con el Bayern.