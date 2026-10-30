Michael Dell se ríe de los rumores sobre la compra del Everton con una tajante respuesta de seis palabras: el multimillonario, con una fortuna de 183.000 millones de libras, descarta adquirir el club a The Friedkin Group

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El magnate tecnológico estadounidense Michael Dell ha desmentido públicamente las especulaciones de que prepara una oferta para comprar el Everton a su actual propietario mayoritario, The Friedkin Group. Con una fortuna estimada en 183.000 millones de libras, el cuarto hombre más rico del mundo recurrió a las redes sociales el miércoles por la noche para desmentir las afirmaciones de que su familia quiere comprar el club de Merseyside.

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El multimillonario tecnológico descarta comprar el club de Merseyside

Michael, consejero delegado de Dell Technologies, ha descartado la compra del club de la Premier League con una tajante respuesta de seis palabras, después de que varias informaciones publicadas durante el fin de semana afirmaran que planeaba adquirirlo a sus actuales propietarios. Las especulaciones sobre un cambio de dueño surgieron a principios de este mes, cuando The Friedkin Group indicó que estaba dispuesto a vender su participación mayoritaria tras menos de dos años al frente. Sin embargo, el empresario estadounidense no tiene intención de intervenir.

Una publicación en redes sociales zanja las especulaciones

La incertidumbre rodea a la directiva del Everton en medio del creciente malestar en Merseyside por la falta de inversión de los actuales propietarios. La afición criticó duramente a Dan Friedkin y a su equipo directivo durante el verano después de que no reinvirtieran los ingresos de varias ventas importantes de jugadores. Eso dejó al entrenador David Moyes con una plantilla muy corta, mientras Friedkin, que todavía no ha asistido en persona a un partido del Everton, recibía críticas por dar prioridad al club hermano, la Roma.

El periodista Alan Nixon informó inicialmente el domingo de que la familia Dell estaba considerando presentar una oferta para hacerse con el club, aunque Goodison News señaló posteriormente los obstáculos prácticos que dificultarían una operación así.

Los rumores resurgieron el jueves en X cuando la cuenta de aficionados EFC DAILY (@EFCdaily_) citó al periodista Lewis Steele para escribir: «Michael Dell, el cuarto hombre más rico del mundo, es uno de los candidatos a comprar el Everton». En respuesta directa a esa publicación, junto a un emoji de risa, Dell escribió: «¿A quién se le ocurren estas historias?»

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Los actuales propietarios buscan compradores serios

La negativa de Dell deja fuera a un posible comprador de gran peso. El estadounidense posee una participación del 40 % en Dell Technologies y recientemente superó al cofundador de Google Sergey Brin en la lista Forbes después de que su patrimonio neto aumentara un 2,4 %, hasta los 182.670 millones de libras. Solo se sitúan por delante de él el cofundador de Alphabet Larry Page, el fundador de Amazon Jeff Bezos y el máximo responsable de Tesla Elon Musk.

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Mientras tanto, el Daily Mail informó el miércoles de que The Friedkin Group está buscando activamente inversores «serios» para evitar que la afición del Everton atraviese otro largo proceso de cambio de propiedad similar al de la etapa final de Farhad Moshiri.

Aunque todavía no ha surgido ningún candidato claramente favorito, Amanda Staveley, antigua copropietaria del Newcastle United, sigue siendo una de las figuras señaladas para volver a ser propietaria de un club del fútbol inglés. Desde que Staveley y su marido, Mehrdad Ghodoussi, vendieron sus participaciones en el club de St James' Park en 2024, ella presentó una oferta por el Tottenham Hotspur hace poco menos de dos años y recientemente fue vinculada con la compra de las acciones del fallecido David Gold en el West Ham United.

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Continúa la búsqueda de nuevos inversores

Con Dell definitivamente fuera de la carrera, The Friedkin Group seguirá evaluando discretamente a candidatos solventes con la esperanza de asegurar una transición sin contratiempos en el Hill Dickinson Stadium. Encontrar pronto nuevos propietarios comprometidos será crucial para apaciguar a una afición inquieta antes del mercado de fichajes de enero. Mientras tanto, Moyes deberá mantener a su plantilla centrada en conseguir resultados sobre el terreno de juego.