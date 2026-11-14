Michael Carrick rompe su silencio tras su salida del Manchester United mientras comienza la era de Mauricio Pochettino

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Michael Carrick ha expresado su enorme gratitud a los aficionados del Manchester United tras su destitución en Old Trafford el jueves. El técnico de 45 años publicó un emotivo comunicado en el que deseó éxitos al club, apenas unas horas antes de que Mauricio Pochettino fuera confirmado como su sucesor definitivo.

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Carrick deja Old Trafford

Carrick ha enviado un emotivo mensaje a la afición del Manchester United después de ser destituido como entrenador el jueves. El técnico de 45 años fue despedido tras un pésimo comienzo de temporada en la Premier League, que ha dejado al club en un comprometido 18.º puesto de la clasificación.

Pese a haber firmado un nuevo contrato de dos años en mayo, el drástico empeoramiento de los resultados obligó a la directiva del club a actuar de inmediato. Una racha de solo una victoria en diez partidos de liga resultó imposible de pasar por alto. En consecuencia, el exentrenador del Tottenham Pochettino fue anunciado rápidamente como su sustituto definitivo el viernes por la tarde.

Un vínculo especial con la afición

Pese a los malos resultados recientes del equipo, los aficionados que acuden a los partidos han mantenido su firme apoyo a Carrick durante toda su etapa en el cargo. La afición de Old Trafford ha dirigido a menudo sus duras críticas a los jugadores, cuyo rendimiento ha estado por debajo de lo esperado, en lugar de al entrenador. Carrick quiso destacar ese respaldo inquebrantable en un extenso comunicado publicado el viernes.

«Quiero dar las gracias de todo corazón a los aficionados. Sois especiales, difíciles de encontrar», escribió Carrick. «Sé que últimamente no hemos conseguido los resultados, pero no me habéis mostrado más que cariño y apoyo en momentos en los que lo más fácil habría sido darme la espalda. Eso significa más que una o dos victorias, y eso es lo que os hace ser como sois».

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Comprender la cultura del United

Carrick regresó inicialmente a Old Trafford como entrenador interino en enero, tras la marcha de Ruben Amorim. Logró que el equipo rindiera a un gran nivel la temporada pasada y llevó al Manchester United al tercer puesto de la Premier League. Ese logro le valió un contrato permanente y contribuyó a estabilizar un vestuario que antes estaba dividido. Al reflexionar sobre la enorme responsabilidad que conlleva el cargo, Carrick señaló las singulares exigencias derivadas de la historia del club.

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«En última instancia, hay que esforzarse por ser el mejor, pero hay una cultura, unos valores y unas normas de conducta que debes respetar y por las que debes regirte», explicó. «Es un club de fútbol único, con una identidad y una historia que no se pueden ignorar».

«Solo deseo que el Manchester United tenga éxito. A partir de ahora estaré ahí con vosotros, siguiendo al equipo desde fuera y animando a los chicos».

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Deja paso a Pochettino

Con Carrick ya oficialmente apartado del cargo, toda la atención en Old Trafford se centra en la inminente llegada de Pochettino. El técnico argentino tendrá la tarea de sacar de inmediato a una plantilla de gran talento de la zona de descenso y salvar una campaña de la Premier League que se ha torcido.