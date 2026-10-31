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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha admitido que dentro del club se han dicho «verdades difíciles de escuchar» mientras el equipo atraviesa una pésima racha de ocho partidos sin ganar. Carrick sigue sometido a una intensa presión para revertir los resultados, empezando por una complicada visita al Chelsea este fin de semana.

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Situación desesperada en Old Trafford

La desastrosa temporada del Manchester United tocó fondo el pasado domingo con una contundente derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth. El revés llegó apenas cuatro días después de caer por un humillante 4-1 a domicilio en la Champions League ante el Como, el recién llegado italiano. El Manchester United solo ha logrado una victoria en liga en toda la temporada y atraviesa su peor racha desde la campaña 1988-89.

La cúpula del club, incluidos el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, ha recibido duras críticas por no haber reforzado suficientemente la plantilla este verano. Pese a la creciente presión y a que el United ha firmado su peor inicio de liga desde 1986, los altos cargos han asegurado a Carrick que seguirá en el banquillo por ahora.

Conversaciones sin rodeos entre bastidores

Ante la crisis, Carrick confirmó que se han mantenido conversaciones francas a todos los niveles del club.

«Está bastante claro», declaró el técnico de 45 años a los periodistas. «Las conversaciones no siempre son agradables, ya sean entre los jugadores y yo o entre Jason, Omar, los propietarios y yo. Es la verdad, a veces una verdad difícil de aceptar, y es lo que necesitamos para avanzar. Haremos lo que haga falta para avanzar».

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El técnico del United también subrayó la importancia de escuchar a los jugadores en los momentos difíciles. «Siempre hacemos lo que creemos que va a sacar lo mejor del equipo», añadió. «Por supuesto, hay momentos en los que hablas con determinados jugadores. Es normal. Por eso, si buscas líderes en el vestuario, quieres conocer sus opiniones sobre ciertas cosas y habrá momentos en los que se las pidas. No hay ningún problema. Eso no significa que siempre estemos de acuerdo con ellas, pero no hay ningún problema. Después, todos seguimos en la misma dirección».

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Una plantilla frágil que busca recuperar la confianza

Más allá de los problemas estructurales, Carrick cree que a su equipo le falta mucha confianza. También rechazó las afirmaciones de su excompañero Gary Neville, quien sugirió que algunos jugadores del United se habían comportado de forma poco profesional en lo relativo al sueño y la vida social. Preguntado si había detectado esos problemas, Carrick respondió tajante: «No, no los he detectado. Gaz dice muchas cosas».

Pese a todo lo que se dice fuera del club, el técnico sigue siendo optimista y cree que la situación puede cambiar rápidamente sobre el terreno de juego. «La confianza es lo bonito del deporte», señaló Carrick. «En cierto modo, la confianza es el factor principal de esa convicción, de creer en uno mismo, de ese nivel de confianza. Está por encima de todo lo demás en lo que respecta al rendimiento.

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«Pero lo bueno de la confianza es que puede volver rápidamente: con un momento, una jugada en un partido, una victoria, un resultado. Ya lo hemos visto antes, lo vimos hace unos meses. Puede volver rápidamente. Y eso es lo que te hace seguir esforzándote y creyendo que siempre estás cerca y que lo que es posible siempre está al alcance de la mano.

«Por supuesto, cuando no ganas partidos y sientes que no estás jugando bien, las dudas aparecen de forma natural. El reto es mantener esa convicción en lo más profundo de ti, saber que sigue ahí y que es posible.

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«Ahí es exactamente donde estamos ahora. Necesitamos que algo cambie para todos, que cambien las sensaciones y que recuperemos la confianza, tanto en el equipo como entre los aficionados, y también esa convicción. Nunca está tan lejos como parece».

Una cita decisiva en Stamford Bridge

Carrick debe lograr una reacción inmediata cuando el United visite Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea el sábado. Conseguir un resultado positivo en el oeste de Londres es fundamental, no solo para salvar la titubeante campaña liguera del club, sino también, posiblemente, para que el técnico conserve su puesto.

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Otra derrota contundente podría obligar a la directiva del United a tomar una decisión drástica. Con la afición cada vez más inquieta y el equipo estancado cerca del fondo de la clasificación, el duelo del sábado representa un momento decisivo para la continuidad de Carrick en Old Trafford.