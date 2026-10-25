Michael Carrick niega haberse despedido con emoción de la afición del Manchester United, pero admite la incertidumbre sobre su futuro

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Michael Carrick ha negado rotundamente que su vuelta al campo de Old Trafford tras el partido fuese una despedida emotiva de la afición del Manchester United. Sin embargo, el cuestionado entrenador ha reconocido abiertamente que no tiene ninguna certeza sobre su futuro a largo plazo en el club tras la humillante derrota en casa por 0-3 ante el Bournemouth, que amplió a ocho partidos su nefasta racha sin victorias en todas las competiciones.

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Ante la presión creciente

El Manchester United atraviesa una crisis tras sufrir una catastrófica derrota por 3-0 ante el Bournemouth el domingo. Con este resultado, el club encadena ocho partidos sin ganar. En declaraciones a Sky Sports, Carrick abordó las especulaciones sobre su continuidad.

«Es una situación difícil, no hay forma de ocultarlo. No sé realmente qué aspecto tiene esto ni qué vendrá después», afirmó Carrick. «Siempre haré todo lo posible por el club y eso no va a cambiar ahora. Me encanta lo que hago y siento la responsabilidad. Tendremos que esperar y ver qué pasa».

Niega que fuera una despedida

Tras el pitido final, Carrick dio una vuelta al campo aplaudiendo a los aficionados, que habían coreado su nombre pese a la desastrosa actuación. Sin embargo, descartó enseguida que estuviera despidiéndose.

«No fue una despedida por mi parte. Tengo sentimientos encontrados. Me duele por mis jugadores, que están pasando por un momento difícil. En algunas cosas podemos ayudar; en otras, la situación se descontrola, y los chicos lo están sintiendo ahora mismo. Tengo sentimientos encontrados por la forma en que han respondido los aficionados. Tener esa conexión con ellos me provoca sentimientos encontrados. Necesitaré algo de tiempo para asimilarlo, pero desde luego agradezco su apoyo. Esta es la situación en la que estamos y no hemos conseguido resultados ni ofrecido actuaciones lo bastante buenas».

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Un vestuario desolado

El resultado ante el Bournemouth puso fin a una semana devastadora para el Manchester United, que había caído goleado por 4-1 en Como en la Champions League apenas unos días antes. Carrick reconoció el duro efecto que estos resultados han tenido en su plantilla. «No fue una buena forma de terminar el partido. Fue un día difícil para ellos y llegamos al encuentro algo tocados; se podía notar sobre el terreno de juego», admitió Carrick.

«Los jugadores están muy afectados, al menos aquellos con los que he hablado. No es agradable ver su decepción, pero hay que aceptarlo: es la situación en la que estamos ahora mismo».

¿Qué le espera al Manchester United?

El Manchester United no gana un partido de liga en casa desde agosto, por lo que los próximos encuentros podrían marcar un momento decisivo. La directiva del club afronta una enorme presión para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de Carrick antes de su próximo partido crucial de la Premier League.



