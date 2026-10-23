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Michael Carrick se encuentra en una situación delicada en Old Trafford mientras el Manchester United se prepara para un partido decisivo de la Premier League contra el Bournemouth. El excentrocampista lucha por conservar su puesto como entrenador tras una racha de malos resultados que ha llevado a la directiva del club a plantearse su futuro a largo plazo.

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Carrick se aferra al cargo tras el desplome ante el Como

Según ESPN, Carrick seguirá en el banquillo de Old Trafford cuando el United reciba el domingo al Bournemouth de Marco Rose. El técnico, de 45 años, está sometido a un intenso escrutinio tras la humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League el miércoles.

Los dirigentes del United están muy preocupados por el rumbo actual del equipo. El club solo ha conseguido una victoria en la Premier League esta temporada y encadena siete partidos sin ganar en todas las competiciones.

A pesar de haber firmado un contrato de dos años en mayo, la continuidad de Carrick está seriamente amenazada. La directiva reconoce que un cambio de entrenador será inevitable si los resultados no mejoran de inmediato, aunque mantiene cierta comprensión hacia su situación.

Rebelión de jugadores y estupor entre el personal del club





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ESPN informa de una creciente frustración entre bastidores en Old Trafford. Según se informa, los altos cargos quedaron atónitos ante la floja actuación en Italia, y Amad Diallo, que entró al descanso, fue considerado el único jugador que salió bien parado.

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En el club predomina la sensación de que varios jugadores no están asumiendo su responsabilidad en la crisis actual. Esta desconexión quedó patente en las declaraciones del capitán Bruno Fernandes, que pareció cuestionar el planteamiento táctico de Carrick en una entrevista posterior al partido, tras ser sustituido en el minuto 67.

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La cúpula del club está examinando las declaraciones de Fernandes para determinar si procede adoptar medidas disciplinarias.

Un vestuario dividido

La tensión en el United va más allá del actual entrenador. Fernandes es ya el segundo integrante destacado del equipo que expresa públicamente su frustración con el personal del club en las últimas semanas.

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Anteriormente, Lisandro Martinez criticó abiertamente al director deportivo Jason Wilcox y a la directiva del United tras una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Posteriormente, el defensa argentino fue multado y obligado a disculparse públicamente por sus comentarios.

Estas continuas divisiones ponen de manifiesto la profunda inestabilidad de la plantilla. Carrick debe encontrar ahora la forma de unir a sus jugadores mientras afronta un intenso escrutinio mediático y la amenaza cada vez más cercana del despido.

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El Bournemouth, una prueba decisiva





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La plantilla del United tuvo un día libre el jueves, pero volverá a entrenarse el viernes para preparar la visita del Bournemouth. Carrick también comparecerá ante los medios el viernes por la tarde en la rueda de prensa previa al partido.

El encuentro del domingo será decisivo para el entrenador. Cualquier resultado que no sea una victoria convincente ante el equipo de Rose podría sentenciar su futuro, mientras el Manchester United busca desesperadamente salvar una temporada que va de mal en peor.



