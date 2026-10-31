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Michael Carrick ha instado al Manchester United a «seguir avanzando» después de que la derrota por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge el sábado le dejara en peligro de caer en puestos de descenso. El United creó numerosas ocasiones en la primera parte, pero no aprovechó ninguna. Tras el descanso, Morgan Rogers marcó y Lisandro Martinez fue expulsado por doble amarilla.

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Carrick resta importancia al temor de caer a la zona de descenso

El United llegó al encuentro con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, según informó el Manchester Evening News, por lo que podía verse superado al final del día en función de los resultados. «Tenemos que seguir avanzando y ganando partidos, así de sencillo», dijo Carrick sobre esa posibilidad.

«No hay nada que pueda deciros ahora que cambie las cosas. Tenemos que seguir adelante y ganar partidos de fútbol, así de sencillo». Preguntado por si caer entre los tres últimos conllevaría un estigma, respondió: «Por mi parte, no».

El Chelsea castiga la falta de acierto del United en Stamford Bridge

El United empezó bien y generó numerosas ocasiones en la primera parte, pero no logró aprovecharlas y Rogers marcó para el Chelsea en el minuto 59. La situación empeoró cuando Martinez vio la segunda tarjeta amarilla tras chocar con Wesley Fofana, y el penalti de Cole Palmer superó a Senne Lammens pese a que el portero llegó a tocar el balón.

«Creo que la primera parte ha sido de lo mejor que hemos jugado en bastante tiempo», dijo Carrick en rueda de prensa. «Sí, pero así son las cosas», añadió sobre la falta de acierto de su equipo. «Son los vaivenes del fútbol y hay que saber afrontarlos. Hay que aprovechar los momentos en los que las cosas van bien. Es lo que pasa cuando atraviesas una racha como la nuestra».

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Carrick no tiene claro si la expulsión de Martinez fue justa

Carrick consideró que su equipo había sido una amenaza real antes del descanso. «Parecíamos peligrosos, jugábamos con fluidez, parecíamos un buen equipo y, como he dicho, creábamos mucho peligro. Podríamos haber marcado uno o dos goles, incluso tres, con las ocasiones y los espacios que generamos, pero después el partido se nos escapó», dijo Carrick. «Hay algunas decisiones que no he vuelto a ver, así que no sé si era o no una expulsión. Está claro que ha ido a la jugada y el árbitro tomó esa decisión, pero fue un momento importante del partido. La segunda parte se nos escapó, y eso es algo que tenemos que afrontar.

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«A veces sufres contratiempos durante los partidos y tienes que reaccionar mejor, sobre todo después de haber estado tan bien en la primera parte. En algunos aspectos, las dos mitades del partido no podrían haber sido más distintas». Sobre la tarjeta roja, añadió: «Fue un factor decisivo en el partido. El segundo gol y quedarnos con un jugador menos en ese momento tuvieron una gran influencia, sin duda».

¿Qué viene ahora para Carrick y el United?

El United no pudo reaccionar con diez jugadores en la última media hora, y Carrick sabe que deben transformar sus buenos momentos en goles para alejarse de la zona de peligro.

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«La única manera de salir de esta situación es aprovechar las ocasiones, darle la vuelta y seguir en el partido cuando las cosas se tuercen por un momento», afirmó. «No aprovechamos los momentos que tuvimos y dejamos que todo se torciera demasiado cuando las cosas se pusieron en contra».