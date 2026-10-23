Michael Carrick pronunció un emotivo discurso este viernes por la tarde durante la rueda de prensa previa al duelo entre el Manchester United y el Bournemouth. Lo hizo antes de que se formulara una sola pregunta desde la sala.

El Manchester United ha comenzado la temporada de forma desastrosa. El club solo ha ganado dos de sus últimos once partidos y ocupa el decimotercer puesto de la Premier League. El miércoles perdió 4-1 ante el Como en la Champions League.

Por ello, la continuidad de Carrick como entrenador del Manchester United está bajo presión. Según varios medios británicos, el inglés conserva por ahora la confianza del club, aunque entre bastidores ya se estudian posibles sustitutos.

En la rueda de prensa, Carrick tomó la palabra de inmediato. «Hoy voy a empezar yo. Solo quiero decir unas cuantas cosas. Me parece importante. Últimamente las cosas no nos están yendo bien. Creo que eso está claro. Así que acepto plenamente la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Hemos tenido cinco meses de relativo éxito, un periodo en el que estaba satisfecho con muchas cosas que veía y que mostrábamos como equipo», comenzó.

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«Últimamente no estamos rindiendo lo suficientemente bien. Eso está claro. Estamos en una etapa con la que realmente no estamos satisfechos. El miércoles fue una mala noche (4-1 ante el Como, N. de la R.). Fue una mala noche por muchos motivos y dolió mucho. También me dolió vernos jugar así, ver cómo transcurrió el partido. Como ya dije después del encuentro, fue realmente inaceptable que jugáramos así», afirmó el entrenador británico, visiblemente emocionado.

«Los aficionados son una parte enormemente importante de este club de fútbol. Para mí fue un momento duro ver a los aficionados que habían hecho el esfuerzo, que habían invertido tiempo y dinero para apoyarnos el miércoles, y que al terminar tenían esa sensación que todos teníamos. Eso está claro», continuó, visiblemente emocionado.

«Mi responsabilidad es poner en el campo a un equipo que represente a este club de fútbol, que represente a los aficionados y del que puedan sentirse orgullosos por la identidad que mostramos. En algunos partidos recientes nos hemos alejado de eso. Soy plenamente consciente y estoy haciendo algo al respecto. Me parece importante que todos lo reconozcamos. Yo, desde luego, lo reconozco», concluyó la primera parte de su discurso, que duró seis minutos en total.

El Manchester United tendrá la oportunidad de rehacerse el domingo por la tarde. El Bournemouth visitará Old Trafford. El partido comenzará a las 15:00.