¡Michael Carrick, en la cuerda floja! La directiva del Manchester United se reunirá de urgencia con Sir Jim Ratcliffe para decidir el futuro del entrenador

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Los directivos del Manchester United se reúnen con Sir Jim Ratcliffe en Mónaco para decidir el futuro de Michael Carrick tras un desastroso inicio de temporada. El entrenador podría ser destituido antes de que termine el parón de selecciones, mientras el club sigue en la zona de descenso.

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Los dirigentes del Manchester United debaten el futuro de Carrick

Los directivos del United se reunirán esta semana con Ratcliffe, propietario minoritario del club, para debatir el futuro de Michael Carrick como entrenador, según ESPN. El técnico de 45 años está al borde de la destitución tras un comienzo de temporada desastroso.

Su equipo, que atraviesa un mal momento, solo ha logrado una victoria en liga hasta ahora y se encuentra en puestos de descenso de la Premier League. Aunque fuentes del club insisten en que todavía no se ha tomado una decisión definitiva, cada vez parece más probable que Carrick pierda su puesto en los próximos días.

La reunión en Mónaco se planificó antes del empate ante el Aston Villa

El consejero delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox se reunirán con Ratcliffe en Mónaco para abordar la situación al más alto nivel. La reunión ya estaba prevista y no se convocó únicamente como respuesta al caótico empate 4-4 del domingo ante el Aston Villa.

Sin embargo, ahora se espera que la incierta situación de Carrick acapare toda la agenda. Berrada y Wilcox ya abordaron el asunto durante unas conversaciones internas preliminares el lunes.

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Pese a las intensas especulaciones sobre su futuro, Carrick y su cuerpo técnico regresaron el martes por la mañana a la ciudad deportiva de Carrington. El entrenador sigue trabajando con normalidad mientras la mayor parte de su plantilla se marcha para cumplir sus compromisos internacionales con sus respectivas selecciones.

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Pochettino y tres entrenadores sin equipo, en el punto de mira

Si Ratcliffe respalda la recomendación de Berrada y Wilcox de sustituir a Carrick, el club ya ha elaborado una lista de candidatos de trayectoria contrastada. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte figuran entre los aspirantes a ocupar el banquillo de Old Trafford. Howe, Nagelsmann y Conte se encuentran actualmente sin equipo, lo que los convierte en opciones fácilmente accesibles para la directiva del United.

Kieran McKenna, exentrenador del Ipswich Town, también conserva apoyos dentro del club después de haber sido entrevistado para el puesto a principios de 2024. Sin embargo, la delicada situación del United en la Premier League hace muy improbable que el club apueste por un entrenador joven y con proyección para afrontar la lucha por la permanencia.

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Una cláusula de Pochettino abre la puerta antes del partido contra el Liverpool

Pochettino representa una opción especialmente interesante para la cúpula del Manchester United. El técnico de 54 años firmó en agosto una ampliación de contrato con la selección masculina de Estados Unidos, pero, según se informa, su acuerdo incluye una cláusula específica que le permite hablar con determinados clubes europeos.

Se entiende que el exentrenador del Tottenham estaría muy interesado si el puesto en Old Trafford quedara oficialmente vacante. A la directiva del United se le acaba el tiempo para decidir su próximo paso. Si Carrick es destituido, se espera que el cambio se produzca antes de que el United vuelva a jugar tras el actual parón internacional. El 22 de noviembre le espera una exigente visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool.