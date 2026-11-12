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El Manchester United ha destituido oficialmente a Michael Carrick tras un comienzo muy decepcionante de la nueva temporada de la Premier League. Pese a que llevó al equipo a terminar tercero la pasada campaña, la directiva decidió sin contemplaciones que necesita un cambio de entrenador para alcanzar sus objetivos actuales.

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Carrick deja el puesto de entrenador del primer equipo

El United ha confirmado oficialmente que Carrick ha dejado su puesto de entrenador del primer equipo masculino. Su salida llega tras un comienzo especialmente decepcionante de la presente temporada. Esta campaña, el Manchester United solo ha logrado una victoria en diez partidos de la Premier League. Eso lo deja en puestos de descenso, apenas un punto por encima del Crystal Palace, que ocupa la última posición.

A pesar de sus éxitos anteriores, el club consideró que era necesario cambiar de rumbo de inmediato. La directiva concluyó que prescindir de Carrick era necesario para que el United aún pudiera alcanzar sus ambiciosos objetivos esta temporada.

La directiva llega a una conclusión difícil

El United publicó un comunicado para explicar los motivos exactos del cambio de entrenador. El club admitió que separarse del exjugador había sido una decisión extremadamente difícil.

«El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su puesto de entrenador del primer equipo masculino», señala el comunicado. «Michael regresó al club en enero y llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League tras ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26. Durante ese periodo, sumó más puntos que ningún otro equipo de la liga.

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«Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos».

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Una leyenda para siempre

Aunque sus caminos se han separado, el club sostiene que Carrick sigue formando parte de la historia del United y que es una leyenda de la entidad. Como jugador, Carrick pasó más de una década en el United y conquistó un total de 18 títulos para la afición de Old Trafford, entre ellos una Champions League y cinco Premier League.

«Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United», continúa el comunicado. «Al igual que hizo como jugador, durante su regreso al club ha mostrado en todo momento la máxima dedicación y profesionalidad. Su liderazgo y sus logros de la pasada temporada siempre se recordarán con cariño. El club tiene intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible».

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El club busca un sucesor permanente cuanto antes

La atención se centra ahora por completo en el futuro del puesto de entrenador del United. La directiva debe actuar con rapidez para evitar que la temporada se descarrile por completo.

Se ha relacionado a varios nombres con el banquillo de Old Trafford, entre ellos Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Antonio Conte. Sin embargo, algunas informaciones apuntan a que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, es considerado el favorito para ocupar el puesto que deja vacante Carrick.