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Michael Carrick ha confirmado que Bruno Fernandes seguirá siendo el capitán del Manchester United pese a haber sido suplente tras criticar la táctica del equipo. El entrenador insistió en que no persiste ningún conflicto con el centrocampista portugués después de que ambos mantuvieran esta semana una conversación para aclarar las cosas.

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Fernandes seguirá siendo el capitán del Manchester United

Fernandes conservará el brazalete de capitán del Manchester United pese a una semana turbulenta para el centrocampista portugués. El entrenador Carrick confirmó la decisión el jueves, tras una conversación entre ambos para aclarar las cosas en la ciudad deportiva. El mediapunta fue relegado al banquillo en la decepcionante derrota por 3-0 del domingo ante el Bournemouth. Esto ocurrió poco después de que el jugador de 32 años criticara públicamente el planteamiento táctico del equipo tras la dura derrota por 4-1 a domicilio ante el Como.

Sin embargo, Carrick se ha apresurado a poner fin a cualquier especulación sobre una ruptura permanente en el vestuario. El entrenador insiste en que su capitán sigue siendo una pieza fundamental de la plantilla de cara al futuro, mientras el equipo busca mejorar sus resultados.

Carrick defiende el compromiso de Fernandes

El técnico del Manchester United aprovechó la rueda de prensa previa al partido para respaldar públicamente a su jugador clave. Carrick subrayó que el reciente desacuerdo táctico no ha mermado el compromiso a largo plazo de Fernandes con el club.

«Bruno está plenamente comprometido con este club y no hay absolutamente ningún problema al respecto. Seguimos adelante», explicó Carrick a los periodistas. «Es un jugador importante para este grupo. Siempre lo ha sido y seguirá siéndolo. Juntos debemos marcar la diferencia y hacer que las cosas avancen en la dirección correcta».

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Sin cambios en su papel como capitán

Fernandes ha sido una figura crucial para el Manchester United, con cuatro goles en 11 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada. Pese a las recientes derrotas abultadas, el cuerpo técnico sigue valorando mucho su trayectoria como líder que alza la voz sobre el terreno de juego. Carrick reiteró que dejarlo en el banquillo recientemente fue solo una medida temporal, no un cambio permanente en la jerarquía del vestuario.

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«Está plenamente comprometido con este club y con mejorar las cosas», señaló Carrick. «Para mí, nada ha cambiado. Es quien ha liderado tan bien al equipo durante muchos partidos y muchos años, y seguirá haciéndolo».

Una gran prueba ante el Chelsea

Con la cuestión de la capitanía ya resuelta públicamente, el Manchester United debe volver a centrarse cuanto antes en sus problemas sobre el terreno de juego. El equipo busca con urgencia un resultado positivo para recuperarse de esas dos derrotas abultadas consecutivas ante el Como y el Bournemouth. El conjunto de Carrick afronta una exigente visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea.