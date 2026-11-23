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Los dirigentes del Bayern de Múnich Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge han recibido duras críticas por hablar públicamente de la situación contractual de Jamal Musiala a raíz de sus recientes problemas neurológicos. Maik Franz, exdefensa del Hertha Berlín, criticó a la cúpula del club y calificó de despreciable su comportamiento hacia el mediapunta.

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Críticas por el trato a Musiala

La cúpula del Bayern ha recibido duras críticas por sus recientes declaraciones públicas sobre la salud de Musiala . Franz arremetió contra los dirigentes del club en una contundente intervención en el medio alemán Sport1. La polémica surge de las recientes declaraciones de Hoeness y Rummenigge a los medios. Los dirigentes del Bayern hablaron abiertamente de la posibilidad de reevaluar el contrato de Musiala debido a los problemas neurológicos que sigue padeciendo.

El mediapunta de 23 años solo ha disputado cuatro partidos de Bundesliga y ha marcado un gol esta temporada. El hecho de que estas conversaciones internas se hayan hecho públicas ha suscitado un amplio debate en el fútbol alemán. Tanto aficionados como analistas se han mostrado sorprendidos por cómo se ha tratado un asunto personal tan delicado.

Franz condena un comportamiento despreciable

Franz no se mordió la lengua al valorar la situación y acusó a la cúpula del Bayern de mantener una conducta inaceptable hacia su joven estrella. Sin embargo, dejó fuera de sus duras críticas al entrenador Vincent Kompany y al director deportivo Max Eberl.

«Lo que está haciendo la dirección del Bayern, y no me refiero a Kompany ni a Eberl, que se han comportado de manera impecable, sino a las actuaciones de Hoeness, Dreesen y Rummenigge, es, en mi opinión, despreciable y roza la intimidación», afirmó Franz. «Es inapropiado hablar públicamente de una afección médica y de las consecuencias que puede tener para el salario de un jugador a este nivel. Me parece inaceptable. No hay que olvidar que Jamal ha hecho todo lo posible por volver».

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El dinero por encima de la persona

La situación ha llevado a Franz a cuestionar profundamente los valores fundamentales del Bayern. Cree que la cúpula del club ha comprometido por completo su famoso lema con su agresiva forma de abordar los problemas de salud de Musiala.

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«Ya no hablamos de ‘Mia san mia’ (‘Somos quienes somos’), sino de ‘Mia san money’. Se está dando prioridad al dinero por encima de la persona. Es intolerable», añadió.

A la espera de una solución

La atención sigue centrada en la cúpula del Bayern de Múnich. Es probable que Hoeness, Dreesen y Rummenigge afronten una presión cada vez mayor para aclarar su postura sobre el futuro a largo plazo de Musiala y su bienestar en el club.

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Mientras tanto, Musiala seguirá centrado por completo en su salud y su recuperación médica. El jugador de 23 años espera superar sus problemas neurológicos y volver al terreno de juego lo antes posible. Una vez recuperado del todo, seguirá siendo un talento clave tanto para su club como para la selección.