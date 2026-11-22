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El debate sobre Jamal Musiala provoca duras críticas al Bayern de Múnich.

La forma en que los dirigentes del Bayern de Múnich están tratando a Jamal Musiala sigue dando mucho que hablar. Ahora, el exfutbolista de la Bundesliga Maik Franz ha lanzado duras críticas. Stefan Effenberg le ha dado la razón e incluso Rio Ferdinand se ha mostrado sorprendido.

El exdefensa, que jugó entre otros en el Eintracht de Fráncfort y el Hertha BSC, calificó el debate sobre Musiala promovido por los dirigentes del Bayern de «indigno» en el programa «Doppelpass» de Sport1. Para Franz, la forma de actuar «tiene algo de acoso».

El debate sobre Musiala tiene su origen en las declaraciones del patriarca del Bayern Uli Hoeneß en «Sonntags-Stammtisch», de BR. Después, el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, abundó en el asunto en Abendzeitung y el miembro de la junta directiva Karl-Heinz Rummenigge empleó palabras aún más duras el viernes por la noche en Sky, tras el 1-1 contra el 1. FC Colonia . «Si no vuelve a ser el Jamal de antes, tendremos que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque entonces, con todos mis respetos, esas cantidades ya no se pueden justificar», dijo. El sábado, incluso el sindicato de futbolistas FIFPRO condenó el ataque frontal con duras palabras en un comunicado público.

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Musiala había renovado su contrato en febrero de 2025 hasta 2030, convirtiéndose así en uno de los jugadores mejor pagados en Múnich. Supuestamente, el internacional cobra 25 millones de euros al año. Poco después sufrió una lesión terrible en el Mundial de Clubes que lo obligó a permanecer varios meses de baja. Más tarde, durante la preparación de la temporada actual, se desplomó en dos partidos amistosos. Posteriormente anunció que le habían diagnosticado un trastorno neurológico funcional con ausencias, una forma de crisis epilépticas .

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El presidente Herbert Hainer rechazó tajantemente el sábado la sospecha de que el entorno de Musiala pudiera haber conocido la enfermedad antes de la renovación . Por su parte, Süddeutsche Zeitung afirma haber sabido que en verano los representantes de Musiala y el club llegaron a un acuerdo verbal para ajustar el contrato del jugador si no lograba recuperar su nivel anterior .

¿El trato a Jamal Musiala? «Hacerlo así está increíblemente mal»

Para Franz, es inadmisible que, teniendo en cuenta todo lo que Musiala ha pasado, ahora se esté debatiendo una reducción de su salario. «Entonces ya no hablamos de Mia san Mia, sino de Mia san Money», dijo, y añadió más tarde: «Seguimos hablando de una persona. Son tres de los hombres más poderosos del fútbol alemán y lo exponen públicamente para someterlo a examen. (...) Hace 20 años tuvimos el caso de Sebastian Deisler».

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Deisler fue considerado en su día un talento de los que aparecen una vez por siglo en Alemania, antes de poner fin a su carrera en enero de 2007, a los 27 años, debido a una depresión derivada de graves lesiones de rodilla y de la enorme presión del fútbol profesional.

El excapitán del Bayern Stefan Effenberg, también invitado en «Doppelpass», dio la razón a Franz: «Por principio, a un jugador lesionado hay que acompañarlo y protegerlo públicamente. Las declaraciones del Bayern fueron catastróficas. Pones muchas cosas en duda. Todos deseamos de corazón que vuelva a estar al cien por cien. ¿Por qué reprocharle cosas públicamente ahora? Cerrad la puerta y hablad con el jugador y su representante. Pero no en público». Reprocharle cosas a un jugador públicamente no ayuda «a nadie». «Hacerlo así está increíblemente mal».

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Lo que más sorprende a Effenberg es que Hoeneß no salga en defensa del jugador. «Por eso me desconcierta aún más», dijo el excentrocampista del conjunto muniqués: «Antes, el Bayern renovaba el contrato de los jugadores con lesiones graves para enviar un mensaje. Eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo con Musiala».

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¿Le traerá problemas al Bayern el debate sobre Musiala?

Además, esta forma de actuar tendría consecuencias de largo alcance. «En realidad, tendrían que decir: Harry Kane está lesionado ( rotura del ligamento de la sindesmosis, varios meses de baja ; nota de la redacción), acabamos de renovarle el contrato, muy bien remunerado, por cierto. Si no vuelve al cien por cien, tendremos que hablar de su salario. Eso es lo que tendrían que hacer».

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Franz se expresó en la misma línea e incluso pronosticó problemas en futuras negociaciones contractuales . «Quizá tengas en tus filas a Michael Olise, el próximo mejor jugador del mundo. También quieres que renueve y cobre mucho. Pero tendrá en mente: si enfermo o me lesiono y no rindo, me echarán a los leones públicamente», dijo, y subrayó: «Uf, creo que con esto no se han hecho ningún favor».

Para Effenberg, incluso hace falta una disculpa pública «de la cúpula». En torno a la asamblea general del sábado, Hainer y Dreesen, en ausencia de Rummenigge y Hoeneß, se esforzaron más bien por restar importancia al tema que dominaba la actualidad.

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«Todos estamos siempre preocupados por el jugador. Y Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen también lo han expresado», explicó Hainer. Nunca se había tratado de «presionar a Jamal», subrayó Dreesen: «Todos queremos que Jamal vuelva a ser el Jamal de antes. Necesita tiempo para regresar. Hay que dárselo».

Rio Ferdinand, decepcionado con el Bayern de Múnich

Con todo, el asunto también está dando mucho que hablar fuera de Alemania. La leyenda inglesa Rio Ferdinand escribió en X: «El Bayern de Múnich debería estar por encima de esto... Si quieren negociar unas condiciones más sensatas para el futuro del club debido a los problemas de salud de Jamal, deberían hablar con él y con su equipo, en lugar de hacerlo con los medios».

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El que fuera defensa del Manchester United durante años e internacional en 81 ocasiones ya no reconoce al Bayern. «Esta situación ya debe de ser bastante difícil de afrontar para Jamal sin que los medios y los representantes del club hablen de ella públicamente. El Bayern es uno de esos clubes que, vistos desde fuera, siempre han mostrado una clase y unos estándares admirados por la mayoría. Lamentablemente, lo que ocurre en esta situación no se parece en absoluto al Bayern de Múnich».

Por su parte, Musiala cuenta con el pleno apoyo de la dirección deportiva. «Creemos firmemente que tiene la posibilidad de volver a rendir a su nivel. En el área deportiva tenemos otra convicción», dijo el director deportivo Max Eberl tras el partido contra el Colonia, al ser preguntado por las duras palabras de Rummenigge. El entrenador Vincent Kompany subrayó que Musiala es un «jugador especial» y que cree en él. El belga no quería «entrar en este debate; no lo he hecho en dos años y medio. Que entre nosotros haya muchas personas que han hecho mucho por el club y tienen su opinión está perfectamente bien», dijo.

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