«¡Mi mayor alegría!»: Endrick, joven promesa del Real Madrid, hace una apasionada promesa sobre su futuro internacional

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El delantero del Real Madrid Endrick ha declarado que representar a la selección de Brasil sigue siendo su mayor alegría en el fútbol. El atacante de 20 años se prepara para volver a enfrentarse a Japón en el amistoso internacional del sábado en Singapur.

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Endrick reafirma su compromiso de por vida con la selección brasileña

El delantero del Real Madrid Endrick ha expresado su compromiso inquebrantable con la selección de Brasil y ha prometido acudir a todas las convocatorias internacionales a lo largo de su carrera. Pese a tener solo 20 años, el atacante ya acumula 24 partidos con la selección absoluta, lo que lo convierte en uno de los jóvenes con más experiencia de la plantilla.

En una rueda de prensa celebrada el martes, Endrick subrayó que jugar con su país sigue siendo el mayor honor para él.

El joven futbolista se encuentra actualmente con la selección en Singapur, donde Brasil prepara un próximo amistoso internacional.

Endrick destaca su orgullo por representar a Brasil y su vínculo con la selección olímpica

Al hablar de su pasión por la camiseta de la selección, Endrick dejó claro que está dispuesto a representar a Brasil en cualquier categoría de edad siempre que se le requiera.

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«No hay nada mejor que estar en la selección. Jugar con la selección es mi mayor pasión, mi mayor alegría. Siempre espero poder ayudar a la selección», afirmó Endrick.

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También reconoció su estrecha relación con Paulo Victor, entrenador de las selecciones sub-20 y preolímpica, y añadió: «Iré donde me convoquen, porque estaré defendiendo a la selección, ya sea la olímpica o la absoluta. Aprovecharé todas las oportunidades que tenga de defender a la selección a lo largo de mi carrera, hasta que me retire».

El recuerdo de la remontada ante Japón en el Mundial

Entre los compromisos internacionales actuales de Endrick figura un nuevo enfrentamiento con Japón, que trae a la memoria el dramático duelo entre ambas selecciones en los octavos de final del reciente Mundial.

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En aquel partido, Endrick entró tras el descanso a raíz de una lesión de Lucas Paqueta y contribuyó a una memorable victoria por 2-1 tras remontar.

«Aquel partido contra Japón fue muy especial», recordó Endrick. «Íbamos por detrás en el marcador, pero conseguimos darle la vuelta y asegurar la clasificación de Brasil. Fue otro paso en mi carrera con la selección».

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Brasil se prepara para medirse a Japón en Singapur

Brasil se enfrentará a Japón en el Estadio Nacional de Singapur el sábado 14 de noviembre, a las 7:15, hora de Brasilia.

Históricamente, Brasil tiene un claro dominio en sus enfrentamientos con el combinado asiático, pero Endrick espera otro duelo muy disputado.

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«Fue un partido muy bueno porque conocíamos la calidad de Japón. El próximo no será diferente», concluyó Endrick. «Tienen muchos jugadores con mucha experiencia y de gran calidad. Espero que podamos dar lo mejor de nosotros para lograr la victoria».