«Mi corazón y mi alma están con ellos». La FIFA sanciona a Hossam Hassan por izar la bandera de Palestina

Egipto hizo historia al alcanzar los octavos de final del Mundial tras vencer 4-2 en penaltis a Australia. Los «Faraones» superaron por primera vez la fase de grupos.

El diario español Mundo Deportivo destacó que el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, de 59 años, celebró con la afición tras el partido, en una emotiva escena en la que los seguidores izaron la bandera palestina sobre el terreno de juego, un gesto simbólico que generó gran repercusión.

El diario apuntó que la acción podría contravenir las normas de la FIFA, que prohíbe los mensajes políticos en los partidos.

En la zona mixta, Hassan repitió: «Mi corazón y mi alma están con ellos», reafirmando su solidaridad con el pueblo palestino y dedicando el triunfo «a los pueblos bondadosos y nobles de Egipto y Palestina».

El diario añade que la FIFA podría estudiar si sanciona al técnico por exhibir la bandera, dada la sensibilidad del asunto.

En cuartos de final, Egipto se medirá el martes al campeón Argentina, liderado por Lionel Messi, en busca de un nuevo hito para el fútbol egipcio.