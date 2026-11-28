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Mateus Fernandes, centrocampista del Tottenham Hotspur, ha sorprendido a los aficionados al admitir que volvería al Sporting «ahora mismo» si siguiera lo que le dicta el corazón. El internacional portugués llegó al Tottenham Hotspur Stadium en julio, pero ya ha hablado de lo mucho que echa de menos a su antiguo club en Lisboa.

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Fernandes habla de cuánto echa de menos Lisboa

Pese a firmar un contrato de cinco años con el club del norte de Londres tras su fichaje procedente del West Ham United por 85 millones de libras , el jugador de 22 años sigue echando de menos al club en el que creció. En declaraciones a la cadena portuguesa Sport TV, recogidas por talkSPORT, Fernandes reveló que sus amigos le preguntan a menudo si volvería alguna vez a Lisboa.

Aunque el corazón lo llevaría de vuelta a Portugal de inmediato, también destacó la gran carga mental que soportó durante su anterior etapa allí. Al comparar la cultura futbolística portuguesa con la vida en Inglaterra, explicó cómo sus vínculos personales en el club aumentaban las expectativas.

El centrocampista recuerda la intensa presión en Alvalade

Al hablar de las preguntas que le hacen las personas más cercanas, Fernandes contó a Sport TV que jugar en Alvalade le supuso una presión incomparable.

«Mis amigos me preguntan a menudo: “¿Volverías a jugar en el Sporting?”», dijo. «Y he respondido que, si hablo desde el corazón, sí lo haría. Pero la presión que sentí jugando para el Sporting en Alvalade, quizá en parte porque entonces no me sentía tan preparado, es una presión que no he experimentado en ningún otro lugar de mi vida.

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«Desde pequeños, la cultura nos influye mucho. El fútbol representa algo importante en nuestro país; creo que me presioné mucho a mí mismo porque jugaba para el Sporting, conocía a la gente de allí y sabía que tenía amigos en el club».

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Al comparar esa mentalidad con la de Inglaterra, no dejó dudas sobre su vínculo emocional. «Así que hay cierta diferencia de mentalidad con respecto a Inglaterra», añadió. «Nunca he sentido ese tipo de presión. Creo que también tiene algo que ver con la cultura futbolística, pero, obviamente, si dependiera de mi corazón, volvería al Sporting ahora mismo».

Del fútbol base del Sporting al Tottenham por 85 millones de libras

Fernandes pasó ocho años en el Sporting tras incorporarse a su cantera procedente del Olhanense en 2016 y jugó habitualmente en sus equipos juveniles y en el filial. Aunque solo disputó 10 partidos con el primer equipo, ganó dos títulos de liga con el club portugués.

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Una cesión al Estoril en la temporada 2023-24, en la que marcó un gol y dio tres asistencias en 35 partidos, le valió para fichar por el Southampton en 2024. Desde que dejó Portugal, ha disputado 83 partidos en la Premier League y ha debutado con su selección.

Una pieza clave para De Zerbi antes de visitar al Sunderland

Pese a admitir que echa de menos al Sporting, Fernandes sigue siendo una pieza clave para Roberto De Zerbi de cara a la visita del domingo al Sunderland. Esta temporada ha disputado 13 partidos en todas las competiciones y ha dado tres asistencias, aunque aún espera su primer gol con el Tottenham.

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Ha sido titular en los últimos cuatro partidos de liga del Tottenham y ha contribuido a una racha de una sola derrota en seis encuentros, que incluye tres victorias consecutivas en casa. Mantener su puesto ante el Sunderland le daría otra oportunidad de seguir ganando impulso y estrenarse por fin como goleador con el Tottenham.