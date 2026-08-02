Mexx Meerdink se volvió «loco» tras un momento con Joey Veerman durante el PSV - AZ: «Entré en pánico»

Mexx Meerdink disputó el domingo un partido difícil de olvidar. El delantero del AZ recibió muy pronto un golpe alrededor de la oreja de Joey Veerman en el duelo ante el PSV por la Johan Cruijff Schaal y por un momento pensó que había perdido esa parte del cuerpo. Meerdink pudo respirar aliviado y poco después incluso firmó el 0-1, en un partido que el AZ acabó ganando por un contundente 0-4.

En los primeros compases absolutos en el Philips Stadion, Veerman impactó de forma desafortunada con el pie en la oreja de Meerdink. El delantero tenía visibles gestos de dolor, mientras que Serdar Gözübüyük no señaló falta en un primer momento.

Finalmente, el árbitro de Haarlem fue llamado al monitor del VAR y, aparentemente algo a regañadientes, acabó mostrándole la tarjeta roja a Veerman. Con diez hombres, el PSV disputó un partido sin opciones.

“Mi oreja sigue en su sitio”, contó entre risas Meerdink después del partido al reportero Leo Oldeburger, que comparó al goleador con Vincent van Gogh.

“Tenía dolor, sobre todo cuando el médico siguió apretando. Pero tenía que apretar para pegarla. Por suerte, ahora está fija y luego vamos a ver si hay que dar puntos. Una preocupación para más tarde”.

Veerman no protestó por su tarjeta roja y además se asustó al ver sufrir a Meerdink. El jugador del PSV fue a preguntarle cómo estaba. “De verdad que no tengo ni idea de lo que pasó en ese momento”, dice Meerdink sobre lo sucedido.

“Al principio no me di cuenta, pero luego vi sangre. Ahí sí que me volví un poco loco, entré en pánico. Entonces vino el médico y me dijo que no era tan grave. Pero me dolía muchísimo”, concluyó Meerdink.