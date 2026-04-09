Mexx Meerdink quiere volver a la selección holandesa y busca la ayuda de un exdelantero de élite

Mexx Meerdink, delantero de 22 años del AZ, quiere volver a la selección holandesa. En una entrevista con De Telegraaf reveló que busca la ayuda del exfutbolista Roy Makaay.

En octubre recibió su primera convocatoria de Ronald Koeman, pero una grave lesión le impidió debutar.

Ahora, ya recuperado, trabaja cada día para mejorar y decidió llamar a Das Phantom.

«Llevaba tiempo dándole vueltas. Creo firmemente que Roy puede ayudarme. Lo ha vivido todo al más alto nivel. Nos reuniremos en los próximos días. Valoro enormemente que quiera ayudarme, eso demuestra lo buen tipo que es», explica Meerdink.

Makaay ya le dio un primer consejo: mantener la mirada en el portero el mayor tiempo posible. Meerdink lo tiene claro: «Quiero ser importante y estoy dispuesto a esforzarme al máximo para conseguirlo».

Pronto empezarán a trabajar más intensamente: «Roy quiere ver imágenes mías, algo que mis representantes ya han organizado. Las veremos juntos y las comentaremos».

«Roy me indicará qué mejorar y cuáles son mis puntos fuertes. Sus consejos me ayudarán a seguir progresando. Al AZ le esperan partidos importantes y debo estar en mi mejor momento», concluye Meerdink.

Hasta ahora, Meerdink ha jugado 76 partidos oficiales con el AZ, ha marcado 21 goles y ha dado 3 asistencias. Su contrato en Alkmaar dura hasta mediados de 2030.