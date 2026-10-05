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imago-sport-1084152388.jpgANP
Siep Engelen
Traducido por

Mexx Meerdink envía de inmediato un mensaje a la app al entrenador del AZ, Leeroy Echteld, tras caerse de la selección neerlandesa: se aclara la gravedad de la lesión

Holanda
AZ Alkmaar
M. Meerdink
L. Echteld

La lesión de Mexx Meerdink no es grave. Así lo ha comunicado este lunes el entrenador del AZ, Leeroy Echteld, en Rondo, en Ziggo Sport. Meerdink se quedó en el vestuario al descanso del Países Bajos - Serbia (2-1) por unas molestias físicas. 

En primer lugar, Echteld señaló que le alegra que el parón internacional haya terminado. «Porque así los chicos vuelven a estar con nosotros. Ya puedes volver a entrenar con ellos, volver a preparar las cosas», afirmó el técnico del AZ, que vio marcharse hasta a catorce jugadores por compromisos internacionales. 

«Mañana (martes, n. de la r.) todavía juegan un partido, el de la sub-21 de Países Bajos. El miércoles tienen libre, el jueves regresan y entonces tienes dos días para el Feyenoord. Es una pena, porque naturalmente quieres poder entrenar más tiempo con ellos», lamentó Echteld. El sábado ya está programado el Feyenoord - AZ. 

De cara a ese partido, el estado físico de los jugadores es un asunto importante, ya que Ro-Zangelo Daal y Wouter Goes abandonaron antes de tiempo la concentración de la sub-21 de Países Bajos. Echteld puede confirmar que el dúo ya está de nuevo en forma. También Mexx Meerdink tuvo que abandonar el campo el domingo por la noche en el Países Bajos - Serbia, y por eso enseguida envió un mensaje a su entrenador. 

«Sí, me alegré de que saliera y de que me escribiera que no era tan grave», señaló Echteld. Meerdink fue sustituido ya al descanso por Joshua Zirkzee, después de que al final de la primera parte se le viera renqueante. 

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«Sí, me lo hizo saber de inmediato», continuó Echteld. «Estuvo esta mañana aquí. En realidad quería irse directamente a Amberes, pero entonces le dije: “Eso no puede ser, chico. Mañana por la mañana vuelves otra vez, y después ya te puedes ir”». 

El presentador Wytse van der Goot se preguntó qué tenía que hacer Meerdink con tanta urgencia en Amberes. «Quería ir un momento al spa, quería recuperarse un poco», respondió Echteld. «En sí me habría parecido perfecto si no hubiera tenido absolutamente nada. Pero ahora mañana por la mañana vendrá primero simplemente para recibir tratamiento.»

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