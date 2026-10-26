Mexx Meerdink arremete contra un compañero tras el AZ-FC Twente: «Me volví loco. Le dije que…»

Mexx Meerdink está hundido por la derrota del AZ ante el FC Twente (0-2). Según el delantero, tuvieron ocasiones, pero el equipo de Alkmaar no las aprovechó.

«Sí, llevamos la iniciativa, pero ellos salieron al contraataque y marcaron enseguida», resume Meerdink el partido en ESPN. El AZ acabó perdiendo el encuentro al encajar dos goles en los últimos diez minutos.

Y eso que también tuvo suficientes ocasiones para marcar. En una de ellas, Meerdink se desmarcó a la espalda de la defensa del Twente, pero el pase en profundidad de Mateo Chávez nunca llegó. Para frustración de Meerdink.

«Sí, todo el carril central estaba despejado y él no lo vio», lamenta Meerdink sobre su compañero. «Es una pena, porque esos momentos son muy importantes. Salimos al contraataque y había espacio, pero no supimos verlo. Es una verdadera lástima».

«Me volví loco», continúa Meerdink al volver a ver las imágenes de su desmarque. «Sí, es una pena. Creo que hay que saber ver esos pases. También se lo dije».

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En parte por las ocasiones falladas, el AZ acabó cayendo por 0-2 ante el FC Twente, pero Meerdink no quiere oír hablar de un bajón otoñal. «No, no quiero hablar de eso en absoluto. Simplemente no es el comienzo que queríamos. Desde luego, no voy a empezar a hablar de un bajón, porque no lo es. Seguimos adelante».

El AZ tendrá que cambiar el chip rápidamente tras no haber ganado sus últimos tres partidos de liga. El próximo sábado se enfrentará al Ajax en el Johan Cruyff Arena y, después, el equipo de Leeroy Echteld recibirá a la Juventus en la Europa League.