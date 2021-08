México tienta a Ricardo Pepi con posibilidad del Mundial de Qatar 2022

Ricardo Pepi es una de las ‘perlas’ mexicoamericanas por las que la Selección mexicana está pujando para el proceso mundialista en curso.

Federación Mexicana de Futbol mantiene su lucha por hacerse de los futbolistas mexicoamericanos más destacados para sus diferentes representativos nacionales. Uno de ellos es el delantero de FC Dallas Ricardo Pepi, al que ya han contactado.

Pepi, quien fue seleccionado al MLS All-Star Game en el que enfrentarán al equipo de la Liga MX, reveló las conversaciones con el Tri, quienes le han externado la posibilidad de aspirar por un lugar para el Mundial de Qatar 2022 en caso de que se logre la clasificación en el Octagonal Final de la Concacaf.

“También he tenido una conversación con ellos. Simplemente me hablaron de las mismas cosas, de los planes que tengo con la Selección Mexicana, de lo que quieren que sea. Básicamente, solo que tengo una gran oportunidad y si puedo seguir haciendo las cosas bien puedo ir al Mundial con ellos”, dijo Pepi en entrevista con el portal oficial de FC Dallas.

Sin embargo Pepi aún no tiene la decisión final sobre si continuar con Estados Unidos o elegir México y dependerá de diferentes factores con cuál combinado nacional inclinarse.

"Siento que ahora mismo está en el aire. Cuando tome la decisión, me iré por el equipo con el que me siento más cercano. Si me siento más cerca de México, entonces serían ellos. Si me siento más cerca de Estados Unidos, serían ellos, pero también tiene que ver con cómo me hacen sentir como jugador. Si me siento cómodo con ellos, si siento que realmente están interesados, eso afectará la decisión que tome", explicó.

A Pepi le ilusiona poder disputar el Mundial de México y Estados Unidos en 2026, independientemente de la selección que elija finalmente: “Sería genial, estaría en casa. Ese es uno de mis objetivos por ahora. Tengo que trabajar duro para poder estar en él”.

El nacido en El Paso, Texas de padres mexicanos fue llamado recientemente a la concentración de la Selección Sub 23 que se llevó a cabo en el mes de marzo. En la presente temporada con Dallas ha marcado ocho goles en diez encuentros y se ha consolidado como centro delantero titular.