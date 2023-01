México recibe sanción de la FIFA por convocar a Alejandro Zendejas con dos partidos y una multa económica

México es multado económica y deportivamente por convocar a Alejandro Zendejas en 2021.

Y la novela continúa... Tras la disputa que se ha suscitado desde hace un par de años entre la Selección Mexicana y Estados Unidos por 'adueñarse' de Alejandro Zendejas, en esta ocasión fue la FIFA quien intervino e impuso al Tri una multa de 10 mil francos suizos (equivalente a 10 mil 900 dólares) y la cesión de tres partidos amistosos por hacer uso indebido del estadounidense.

@ESPN

Luego de que Estados Unidos convocara a Alejandro Zendejas para los partidos de práctica contra Serbia y Colombia, The Associated Press reveló que México recibió la multa económica antes mencionada y también a renunciar a los resultados de los amistosos frente a Ecuador, Guatemala, Rumania, Arabia Saudita y Australia por haber usado al jugador del América en dos de estos compromisos y no seguir de forma correcta los protocolos que la FIFA indican cuando ocurren estas situaciones.

Qué partidos jugó Zendejas con México

Alejandro Zendejas fue utilizado primero en el partido de sub-23 contra Ecuador al entrar de cambio por Uriel Antuna al 66' en la derrota por 3-2 en octubre de 2021; la segunda ocasión se suscitó en el empate a cero goles frente a Guatemala en abril del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que Zendejas no tuvo minutos ante Rumania, Arabia Saudita ni contra Australia, el máximo ente organizador decidió modificar el marcador de estos cinco juegos por 3-0 en contra.

Cómo afecta a la Selección Mexicana esta decisión

Para que el extremo por derecha del América hubiera podido jugar estos partidos bajo el reglamento de la FIFA, Alejandro Zendejas debió solicitar su cambio de afiliación, debido a que el jugador ya había participado en una competencia oficial con Estados Unidos, el Mundial sub-17 de 2015.

Además de la multa económica de 10 mil francos suizos, estos resultados harán que México sufra un pequeño impacto dentro del ranking que la FIFA realiza mensualmente para conocer el orden que ocupan las selecciones de todo el mundo, de la mejor a la peor.