México rompe la maldición del Mundial tras 40 años y desata una fiesta popular en el histórico Estadio Azteca

México avanzó a octavos del Mundial tras vencer 2-0 a Ecuador en el Azteca. Los remates de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 20 y 45 minutos, dieron el triunfo a El Tri,que no ganaba en eliminatoria desde el 2-0 a Bulgaria en 1986. México jugará los octavos el 6 de julio, otra vez en el Azteca, ante Inglaterra o la República Democrática del Congo.

México dominó desde el inicio y generó peligro, especialmente por medio del joven Gilberto Mora (17) y del veterano Jiménez (35). Este último falló la primera ocasión clara al cabecear fuera.

Mora probó con un disparo con efecto que pasó cerca del arco de Hernán Galíndez. Poco después, Ecuador respondió y el remate de John Yeboah pegó en el poste.

Poco después llegó el 1-0: Alvarado lanzó un pase profundo, Quiñones entró al área y remató al primer palo.

Tras la pausa de hidratación, un mal pase del defensa ecuatoriano Joël Ordóñez dejó el balón en los pies de Jiménez, quien hizo la pared con Quiñones y, con la derecha, batió por la escuadra: 2-0.

Ecuador buscó la remontada, sobre todo con Yeboah, pero no generó peligro real. México, aún sin recibir goles en el torneo, rozó el 3-0 cuando Mora cabeceó alto desde cerca.

Tras el descanso, México se replegó y cedió el balón a Ecuador, que no supo aprovechar la iniciativa. César Montes y Johan Vásquez pudieron sentenciar con dos cabezazos, pero Galíndez detuvo el primero y el segundo se marchó desviado.

En el descuento, el VAR llamó al árbitro Vincic, que expulsó a Piero Hincapié por protestar a Giménez.

México ganó 2-0 y mantiene la esperanza de igualar o superar su mejor resultado histórico en un Mundial: los cuartos de final de 1970 y 1986.