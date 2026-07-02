México no es el Congo... Henry: Inglaterra se irá del Mundial en este caso

Thierry Henry advierte a Inglaterra que no siempre podrá remontar si recibe un gol temprano, como le ocurrió ante República Democrática del Congo.

Inglaterra ya sufrió un gol temprano ante la República Democrática del Congo en el minuto 7 del partido de la ronda de 32, pero Harry Kane lo remontó con dos tantos para el 2-1 y así clasificar al equipo para medirse con México en el estadio Azteca el lunes.

México llega con la moral alta tras ganar sus cuatro partidos (a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador) sin encajar gol.

Henry advierte que Inglaterra sufrirá más ante los anfitriones, especialmente por la altura de 2.200 metros, a la que los ingleses no han podido adaptarse.

En declaraciones a «Fox Sports», recogidas por «Metro», Henry afirmó: «No quiero precipitarme, pero hay que afrontar la realidad. Si Inglaterra empieza el partido contra México como el de hoy, las cosas serán muy distintas».

El exjugador del Arsenal añadió: «Está el factor de la altitud y tampoco sabemos cómo serán las condiciones meteorológicas. Hay una gran diferencia entre jugar en un estadio cubierto y hacerlo al aire libre».

Y añadió: «Si México juega al nivel que mostró ante Ecuador, no será fácil remontar ante un equipo que aún no ha encajado ningún gol en el torneo».

Reconoce que Harry Kane es el jugador más peligroso de Inglaterra, pero advierte: «Todos sabemos que Harry Kane puede romper cualquier defensa en cualquier momento, pero no puede salvar al equipo siempre».

Finalmente, recordó que Inglaterra se benefició de una pausa para hidratarse ante la República Democrática del Congo y advirtió: «Los partidos no pueden empezar así; no siempre tendrás ese respiro para reorganizarte, como le ocurrió a Ecuador. Al final, fue Harry Kane quien volvió a salvar a Inglaterra».