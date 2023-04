En México, ¿Qué canal transmite Girona vs Real Madrid por La Liga y a qué hora es?

Girona recibe al Real Madrid en La Liga por la Jornada 31.

Real Madrid enfrentará una jornada más de visita con la firme intención de seguir sumando puntos y cerrar de buena forma la campaña y asegurar su puesto a la siguiente Champions independientemente de conseguirla esta temporada o no.

Girona ha sido otro de los clubes en España de media tabla, aunque podría apuntar a lo alto si consigue el triunfo contra los Merengues, considerando que tendrá la ventaja de la localía. Hace 14 días le sacaron el empate sin goles al Barcelona y podrían volver a meter en predicamentos a otro 'grande' de España en esta campaña.

El partido se jugará en el Estadi Montilivi, y dará inicio a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) el martes, 25 de abril.

Aquí en GOAL te decimos el canal y la fecha en donde se podrá ver en vivo desde México:

GIRONA VS REAL MADRID: FECHA Y HORARIO

Getty Images



El partido se jugará el martes, 25 de abril a las 11:30 horas, tiempo del Centro y Sureste de México. En el Noroeste y Pacífico comenzará a las 10:30 horas.

TRANSMISIÓN DEL GIRONA VS REAL MADRID

Getty Images



Solamente SKY y TUDN tienen los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2022-23, siendo SKY Sports la única opción para seguir el encuentro.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

CÓMO VER ONLINE GIRONA VS REAL MADRID

@GironaFC/@realmadrid

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensual para verlo en la pantalla.





El partido de Girona vs Real Madrid se podrá ver vía streaming por internet a través de la aplicación Blue to go.

PROBABLES ALINEACIONES

Real Madrid (1-4-3-3): Cortois; Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal; Camavinga, Tchouaméni, Modric; Vinícius, Benzema, Rodrygo.



Girona (1-4-1-4-1): Gazzaniga; Javi, López, Bueno, Martínez; Romeu; Suárez, García, Martín, Tsygankov; Castellanos.