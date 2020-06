En México, ¿qué canal de TV pasa Real Madrid vs. Eibar y a qué hora?

Luego del receso forzado por la pandemia de coronavirus, los Blancos retornan versus un oponente apremiado.

El balompié español retorna, y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 28 de La Liga se va a efectuar en el Estadio Alfredo di Stéfano. El sigue su persecución por el liderato contra el .

La escuadra de Zinedine Zidane se localiza en el segundo lugar de la tabla general con 56 unidades con la presión de no despegarse más del . A su vez, los de José Luis Mendilibar desean alejarse de la parte baja ya que los puestos de descenso le respiran detrás de la nuca.

El Madrid es uno de los conjuntos internacionales con más simpatizantes en . Cada fin de semana suma miles de interesados por las actuaciones de Eden Hazard, Sergio Ramos, Karim Benzem y el resto de sus figuras.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID - EIBAR EN MÉXICO

El enfrentamiento entre Merengues y Ameros se realiza el domingo 14 de junio de 2020, sobre las 12:30 horas del Tiempo del Centro de México y 12:00 del Sureste (Quintana Roo). O sea, a las 10:30 del Noroeste (Baja California), 13:30 del Pacífico (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID - EIBAR EN MÉXICO

La televisora responsable del compromiso es, como en todo lo concerniente al futbol español y casi todas las ligas europeas, el sistema de cable SKY. Es decir, solamente se pasa en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Liiga y la suelen ubicarse entre el canal 516 (1516 en High Definition) al 523 (1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

¿CÓMO VER REAL MADRID - EIBAR EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces por default tienes derecho a usar BTG; no existe un monto extra, sin embargo hay que descargarla para logearse con los datos de la cuenta televisiva. Si no eres usuario de esta compañía, no gozarás de su señal digital.

ALINEACIONES Y TODO DEL REAL MADRID - EIBAR

Acá puedes consultar la información del juego: convocatorias completas de ambas escuadras, bajas y más.