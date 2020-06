En México, ¿qué canal pasa Barcelona vs Athletic y a qué hora?

Los Culés regresan a casa para tratar de obtener tres puntos vitales en la carrera por el título.

La Liga está más viva que nunca y la Jornada 31 presentará un duelo sumamente importante en la carrera por el título de la actual temporada. recibirá la visita del Athletic Bilbao en un cotejo que podría determinar el rumbo de su campaña.

Después de empatar sin goles ante el , los Culés perdieron la cima del campeonato ante un que no desaprovechó su oportunidad de superar a los Blaugranas. Ahora, los de catalanes no pueden dejar escapar puntos si quieren sumar unb título más a sus vitrinas.

Los Blaugranas ya no dependen de sí mismos y deben dar su máximo esfuerzo para continuar con las victorias y esperar que el Real Madrid deje ir puntos. Sin embargo, el Athletic será una de las pruebas más difíciles para los del Camp Nou en lo que resta de la campaña.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA - ATHLETIC BILBAO EN MÉXICO

El cotejo entre Barcelona y Athletic Bilbao está programado para el martes 23 de junio de 2020 a las 15:00 horas, tiempo del centro de y 14:30 del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) el partido dará inicio a las 13:00 horas y en el Pacífico a las 16:00 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA - ATHLETIC BILBAO EN MÉXICO

Para México, el sistema de cable SKY es el único que transmite el futbol español, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. Es decir, la programación es de paga y deberán desembolsar cierta cantidad de dinero mensual para acceder a los cotejos que transmitan.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play .

La Liga y la suelen ubicarse entre el canal 516 ( 1516 en High Definition) al 523 ( 1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

¿CÓMO VER BARCELONA - ATHLETIC BILBAO EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de La Liga y muchos más del futbol europeo.

ALINEACIONES Y TODO DEL BARCELONA - ATHLETIC BILBAO

Aquí puedes consultar toda la información de este vibrante cotejo: alineaciones, estadísticas y noticias de ambos clubes.