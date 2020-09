En México, ¿qué canal transmite Sheffield United vs. Wolves y a qué hora?

Raúl Jiménez inicia su camino en esta nueva temporada de la Premier League, en la que el Wolves busca volver a tener protagonismo.

Luego de una temporada en la que no pudo mantener el nivel en las últimas fechas, el regresa a la Premier League con sed de revancha y con el objetivo de demostrar nuevamente que puede pelear por objetivos importantes en el campeonato inglés.

La primera prueba del equipo de Nuno será en casa del complicado , una de las revelaciones en la temporada pasada. Vale destacar que la última vez que ambos se enfrentaron fue el pasado 8 de julio, siendo victoria para los Blades por 1-0.

La Manada cuenta con una gran cantidad de seguidores en debido a la presencia de Raúl Jiménez. El delantero de la Selección mexicana es una de las sensaciones del Wolves, con extraordinarios registros ofensivos que despertaron el interés de grandes clubes en el futbol de Europa.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL SHEFFIELD UNITED VS WOLVES EN MÉXICO

El cotejo entre Sheffield United y Wolves está programado para el lunes 14 de septiembre de 2020 a las 12:00 (Tiempo del Centro de México).

TRANSMISIÓN DEL SHEFFIELD UNITED VS WOLVES EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY es el único que transmite el futbol inglés, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Premier League suele ubicarse entre el canal 524 (1516 en High Definition) al 529 (1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

¿CÓMO VER SHEFFIELD UNITED - WOLVES EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de Premier League y muchos más del futbol europeo.

ALINEACIONES Y TODO DEL SHEFFIELD UNITED - WOLVES

Sheffield United: Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram. Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Wolves: Patricio; Saiss, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jimenez, Jota.