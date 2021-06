En México, ¿qué canal pasa Italia vs Austria, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Azzurra quiere seguir avanzando a paso firme en la Eurocopa y ahora tiene un duro compromiso correspondiente a los octavos de final.

La Eurocopa 2021 comienza su etapa decisiva con la disputa de los partidos correspondientes a los octavos de final. El enfrentamiento más atractivo del día, sin duda alguna, será el que protagonizarán Italia y Austria, dos equipos que tuvieron un buen desempeño en la fase de grupos.

La Nazionale, bajo la conducción de Roberto Mancini, tuvo un desempeño notable al avanzar con puntaje ideal a los octavos de final. Italia cuenta sus partidos por victorias y además mantiene su valla invicta, lo que habla de la solidez con la que llega la Azzurra a este compromiso.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ITALIA VS AUSTRIA EN MÉXICO

El cotejo entre Italia y Austria está programado para el sábado 26 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ITALIA VS AUSTRIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ITALIA VS AUSTRIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Italia: G. Donnarumma, G. Di Lorenzo, L. Bonucci, G. Chiellini, L. Spinazzola, N. Borella, Jorginho, M. Locatelli, D. Berardi, C. Immobile y L. Insigne.

Austria: D. Bachmann, S. Lainer, A. Dragović, M. Hinteregger, D. Alaba, X. Schlager, F. Grillitsch, K. Laimer, M. Sabitzer, C.Baumgartner y M. Arnautović.